Árat csökkentettek: ismét kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Másodszor is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, miután az előző árverés sikertelenül zárult. Tízmilliárdokat érő állami ingatlan a fővárosi központi részén, a József nádor téren, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található.

A G7 cikke szerint a különösen értékes ingatlant nagyon szeretné még az idén eladni az MNV, erre utal, hogy alig több mint egy héttel az előző, kudarcos licit után ismét meghirdették az árverést, ráadásul az árból is milliárdokat engedtek.

Engedtek az árból

Az október legvégén tartott árverésen egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett.A licit most 33,85 milliárd forintról indul, amely épp 10 százalékkal alacsonyabb az első kör kikiáltási áránál.

az elmúlt hetekben az MNV sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat. A Belügyminisztérium épületét több mint 50 milliárdért adták el októberben, de a vagyonkezelő aukciós portálján jelenleg is nyolc olyan ingatlant kínálnak, amelynek értéke meghaladja az egymilliárd forintot – írták.