Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Árat csökkentettek: ismét kalapács alatt Nagy Márton minisztériuma

Nagyon szeretné eladni az állam Magy Márton minisztérumának épületét.

Másodszor is árverésre bocsátja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) a Nemzetgazdasági Minisztérium épületét, miután az előző árverés sikertelenül zárult. Tízmilliárdokat érő állami ingatlan a fővárosi központi részén, a József nádor téren, a Szende Pál utca és a Dorottya utca sarkán található.

G7 cikke szerint  a különösen értékes ingatlant nagyon szeretné még az idén eladni az MNV,  erre utal, hogy alig több mint egy héttel az előző, kudarcos licit után ismét meghirdették az árverést, ráadásul az árból is milliárdokat engedtek.

Fotó: Facebook

Az október legvégén tartott árverésen egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett.A licit most 33,85 milliárd forintról indul, amely épp 10 százalékkal alacsonyabb az első kör kikiáltási áránál.

az elmúlt hetekben az MNV sorban hirdette meg a kifejezetten értékes állami ingatlanokat. A Belügyminisztérium épületét több mint 50 milliárdért adták el októberben, de a vagyonkezelő aukciós portálján jelenleg is nyolc olyan ingatlant kínálnak, amelynek értéke meghaladja az egymilliárd forintot – írták.

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

Ázsiai jegybankkal írt alá együttműködést Varga Mihály

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Zsiday Viktor: „Az Orbán-Trump pénzügyi csomagnak csak végveszélyben van jelentősége”

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

A magyar miniszterelnök amerikai útja során pénzügyi megállapodás is született. Ennek kapcsán azonban egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Feltételezhetően swap-ügyletről van szó, ám az nem váltja ki az uniós forrásokat, ahogy azt Orbán Viktor feltételezi.

Jelentős csökkenést tapasztaltunk a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek áraiban november elején, ami miatt az éves emelkedés mértéke is elenyészőre zsugorodott. Sőt, nem kizárt, hogy a következő hónapra éves szintű csökkenést fogunk mérni. Itt a friss Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Interjút közölt a Financial Times vasárnap a Tisza Párt elnökével.

Hiába a reálbér-növekedés, az olló tovább nyílik: a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek. Az viszont a legalsó ötödre és az átlagemberre is igaz, hogy a jövedelme egyre nagyobb részét költi enni- és innivalóra. Tízből négy magyar továbbra sem teheti meg, hogy évente egy hetet nyaraljon, háromnak pedig nincs fedezete egy váratlan kiadásra.

HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf – erről a honvédelmi miniszter beszélt szombaton a közmédiának nyilatkozva, hozzátéve: 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

