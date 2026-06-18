Árat emel a három nagy mobilszolgáltató, itt vannak a részletek

A Magyar Telekom, a Yettel, és a One is emel az árain – írja az MTI. Előbbi két cégnél július 1-jétől 4,4 százalékos díjemelés jön, míg a One szeptember 1-jétől érvényesíti az áraiban ezt az emelést.

A 4,4 százalék megegyezik a 2025-re megállapított és közzétett éves fogyasztói árváltozás mértékével.

A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát minden érintett mobil és vezetékes szolgáltatással rendelkező lakossági és üzleti előfizető augusztusban kapja meg a Magyar Telekomtól és a Yetteltől. A Telekom lakossági ügyfeleinél azonban az áremelés csak a 2025. december 31-e előtt bevezetett otthoni internet-, tv- és telefoncsomagok, valamint a mobil hang- és netcsomagok havidíjait érinti. A 2026-ban bevezetett otthoni és mobilcsomagok díja változatlan marad.

A lakossági flottás ügyfeleknél a mobil hang- és netcsomagok közül szintén azok díjait emeli a Magyar Telekom, amelyek 2025. december 31. előtt jöttek létre. A Flotta Net 2 GB, Flotta Net 6 GB, Flotta Net 16 GB és Flotta Korlátlan Net csomagok díja tehát változatlan marad.

A forgalmi díjak, azaz perc- és SMS-díjak, valamint az extrák árazása egyik ügyfélcsoport esetében sem változik.

A One a 2025. november 14. előtt bevezetett lakossági mobil-, flotta-, valamint a kisvállalati mobil- és vezetékes havidíjas szolgáltatások árait emeli. Az áremelés nem vonatkozik a kiegészítő havi előfizetési díjakra, az opcionális csomagok havi díjaira és a forgalmi díjakra.

Változatlan marad a One-nál a vezetékes televízió-, telefon- és internetszolgáltatások ára, de egyes tarifacsomagokat és kedvezményeket megszüntethetnek, ami egyes ügyfelek esetében áremelkedéssel járhat. A vezetékes díjcsomagokat érintő módosítások várhatóan augusztus 1-től lépnek életbe. A részletekről a vállalat az ászf-ben meghatározott módon, később tájékoztatja az érintetteket.

A Yettel a július 1-től szintén 4,4 százalékkal emeli a díjait. Az áremelés a számlás tarifák havidíját érinti, a havidíjon felüli perc és SMS díjak, valamint a kiegészítő adatjegyek ára a korábbival azonos marad. A 2026. június 30-át követő időszakra vonatkozó részletekről a Yettel az ászf-ben rögzített módon tájékoztatja az érintett ügyfeleket.