Árban utolérte, és lekörözte az orosz olaj európai vetélytársát

„Na ezt is megértük: az orosz Urals típusú orosz kőolaj ára, amely az elmúlt években jelentős diszkont áron volt kapható, szóval ez az Urals meghaladta a Brent benchmark árát. Most éppen 115,98 USD / hordó az Urals jegyzése, a Brent olajé 107 dollár. Három hónapja, az iráni háború előtt az Urals jegyzése majdnem harmad annyit ért – 46 dollárt. De piaci források szerint a nyugati szankciók miatt arra is volt példa, hogy India még annál is kevesebbért, 22 dollárért vásárolta az orosz nyersolajat” – írja Bendarzsevszkij Anton Facebook bejegyzésében.

Számos tanker vesztegel a Perzsa-öbölben (képünk illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

„Mindez egy rendkívül szokatlan piaci jelenség, mivel az Urals (amely egy nehezebb, magasabb kéntartalmú keverék) hagyományosan jelentős diszkonttal forog az északi-tengeri Brenthez képest.

Most éppen 115 dollár, több, mint a Brent, és sorban állnak érte. Mert orosz olaj van készleten, azonnal (december-januárban, ahogy korábban írtam magam is, sok tucat tankerhajó várakozott India partjai közelében, mert nem tudták eladni a terméket).

Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi ár HAVONTA mintegy 14 milliárd dolláros bevétel többletet jelent Moszkvának a korábbi 46 dolláros árhoz képest. Ha az olaj ára emelkedik tovább, akkor nyilván még többet.

Utoljára hasonló jelenséget (már hogy drágább az Urals, mint a Brent) a Covid-járvány produkált – 2020. júniusában az Urals ára akkori rekordmértékű, hordónkénti $2,35-os prémiummal forgott a Brenthez képest. Akkoriban a COVID-19 világjárvány okozta keresletkiesés miatt az OPEC+ országok drasztikusan visszafogták a kitermelést. Ez hiányt okozott a közepesen nehéz, kénes olajfajtákból (amilyen ugye az Urals is), miközben a piacon bőség volt a könnyebb olajokból (mint a Brent).

Az Urals alapvetően nem csak a nyugati szankciók, és az orosz agresszió miatti “toxikussága” miatt olcsóbb, hanem azért, mert alapvetően egy rosszabb minőségű olajról van szó a Brenthez képest. Magasabb a kéntartalma, és ezért magasabb a finomítási költsége. Ugyanakkor a sűrűsége is nagyobb, ami miatt kevesebb benzin és kerozin nyerhető ki belőle. Emiatt korábban mindig néhány dollárral olcsóbb volt a Brentnél, de 2022 után ez a diszkont árkülönbség drasztikusan, hordónként akár 30 dollárra is nőtt – a szankciók és az orosz olaj vásárlás politikai kockázatai miatt.

Az ok egyértelmű: az iráni háború, és a hormuzi szoros részleges lezárása, amin keresztül a világ kőolajforgalmának közel egynegyede származik. Van egy nagyon jó weboldal, a “Strait of Hormuz Monitoring”, amely lényegében élőben mutatja a hormuzi szoros logisztikai státuszát. A lezárás már közel 30 napja tart.

Az elmúlt 24 órában 5 hajó haladt át a hormuzi szoroson, miközben egy átlagos napon napi 60 (!) hajó volt a szokásos forgalom. Az oldal jelentése szerint most éppen 400 (!) hajó várakozik az áthaladásra. A kőolaj kapacitásait tekintve a normális forgalom 8,3 százaléka történik most.

Az iráni háború kockázatai miatt a hajók biztosítási fokozata »extrémre« váltott, és a biztosítási költségek 50-szeresére emelkedtek. Vagyis jelenleg csak az megy Hormuzon át, aki Irán barátja – vagy egyszerűen vakmerő (nevezhetjük őrültnek is)” – zárja sorait a szakértő.