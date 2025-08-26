2p
Makró árrésstop Élelmiszeripar, agrárium Kiskereskedelem Orbán Viktor

Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

mfor.hu

Újabb három hónap: folytatódik a kampány a boltokban, eközben a csirkemell tovább drágul.

A korábban augusztus 31-ig érvényben lévő árrésstopot november 30-áig hosszabbította meg a kormány – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. 

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, egy zárt Facebook-csoportban jelentette be az élelmiszer-boltokat és drogériákat érintő árrésstop meghosszabbítását. A bejegyzésből még nem derült ki az új határidő. A kormányfő fél évvel ezelőtt, az évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak 30 élelmiszer – köztük a csirkemell, az étolaj, a tej és a tojás – árazásánál. az intézkedést később kiterjesztette a drogériákra is, amelyek legfeljebb 15 százalékos árréssel tehetik a polcra a kiválasztott 30 higiéniai terméket.

Az Országos Kiskereskedelmi Szövetség (OKSZ) még aznap reagált a bejelentésre. Felmérésük szerint a kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni, eközben a lakosság háromnegyede érdemi élelmiszerár-emelkedést érzékel az árrésstop mellett is. A Privátbankár Árkosár-felmérése pedig azt mutatta, hogy a csirkemellet hiába érinti az árrésstop, nem csak a vásárlók érzik drágábbnak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában, annak apropóján, hogy az MNB adatai alapján a magyar családok GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyona még a leggazdagabbnak számító Luxemburg e mutatóját is lekörözi.

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Nagy Mártonék összedugták a fejüket: így lendítenék fel a magyar gazdaságot

Ülésezett hétfőn a gazdasági kabinet.

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Itt a fordulat, amire nem számított bevásárláskor

Áresés történt, igaz, nem kiugró mértékben.

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

Nagy Márton hihetetlen számot árult el az államadósságról

A költségvetés továbbra is stabil lábakon áll a kormány szerint.

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Kiderült, melyik lesz a válogatott hivatalos söre

Három évig hosszabbítottak a felek.

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

Varga Mihály is még több ázsiai tőkét szeretne látni az országban

A jegybank elnöke kinyitná a gazdasági kaput.

Várható volt, megint drágul a tankolás

Várható volt, megint drágul a tankolás

Keddtől emelkednek a nagykereskedelmi árak a benzinkutakon.

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

G7: Valami nem stimmel a rezsicsökkentett gáz inflációjával

A háztartási energia ára elvileg nem változhat.

Szinte hihetetlen, mi a legnagyobb akadálya Varga Mihályék kamatcsökkentésének

Az Mfor Elemzői Konszenzus által megkérdezett szakemberek szerint jelenleg a vártnál magasabb infláció, annak is egyik fő összetevője, az energiaárak meglepő emelkedése a jegybanki alapkamat csökkentésének fő akadálya. Ugyanakkor több tényező, így a forint árfolyama, a nemzetközi kamatkörnyezet vagy épp az orosz–ukrán háború lezárásának lehetősége felcsillantotta a reményt, hogy előbb-utóbb sor kerülhet a monetáris lazításra.

A magyar kormányt másolja Szerbia

A magyar kormányt másolja Szerbia

Ott is megnyirbálják az árréseket.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168