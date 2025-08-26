Bejelentette a kormány az árrésstop új határidejét

A korábban augusztus 31-ig érvényben lévő árrésstopot november 30-áig hosszabbította meg a kormány – derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, egy zárt Facebook-csoportban jelentette be az élelmiszer-boltokat és drogériákat érintő árrésstop meghosszabbítását. A bejegyzésből még nem derült ki az új határidő. A kormányfő fél évvel ezelőtt, az évértékelő beszédében jelentette be, hogy a kereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak 30 élelmiszer – köztük a csirkemell, az étolaj, a tej és a tojás – árazásánál. az intézkedést később kiterjesztette a drogériákra is, amelyek legfeljebb 15 százalékos árréssel tehetik a polcra a kiválasztott 30 higiéniai terméket.

Az Országos Kiskereskedelmi Szövetség (OKSZ) még aznap reagált a bejelentésre. Felmérésük szerint a kisbolt-tulajdonosok 18 százaléka készül bezárni, eközben a lakosság háromnegyede érdemi élelmiszerár-emelkedést érzékel az árrésstop mellett is. A Privátbankár Árkosár-felmérése pedig azt mutatta, hogy a csirkemellet hiába érinti az árrésstop, nem csak a vásárlók érzik drágábbnak.