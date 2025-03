Árrésstop: ezek a vásárlók tényleg nagyon jól jártak

Ez alapján, ha az árrés most valóban mindenhol 10 százalék, akkor korábban a laktózos termékeknél 19,6, a laktózmenteseknél 34,2 százalékos árrés lehetett, vagyis a különbség majdnem 15 százalékpont.

A lap szerint feltételezhető, hogy a boltok az érintett termékek árrését egységesen 10 százalékra csökkentették. Ez arra utalhat, hogy korábban azoknál a termékeknél volt a legnagyobb árrés, amelyek ára most jelentősebben esett vissza – ezek között feltűnően sok volt a laktózmentes. Példaként említették, hogy a Lidlnél a laktózmentes görög joghurt, a Sparnál a Mizo laktózmentes natúr joghurt ára csökkent a legnagyobb mértékben.

