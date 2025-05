Mi jöhet a pelenka után? Megpróbáltunk belelesni Nagy Márton árrésstopos noteszába

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Hogy mi lehet a döntés és a pelenkák után tovább bővülhet-e a hatósági intézkedésekkel érintett termékek köre? Nos, erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

A múlt havi fogyasztóiár-index azért is érdekes, mert az alapján dönthetett a kormány arról, az élelmiszerek után más termékek után is érvénybe léptet-e árrésstopot. Azért indokolt a múlt idő, mert bár az inflációs adat május 9-én, pénteken jelenik meg és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt heti közlése szerint a kormány már a két nappal korábbi, szerdai ülésén dönt arról, az árrésstopot kiterjeszti-e a nem élelmiszer jellegű termékekre, például mosó- és mosogatószerekre, pelenkákra a KSH jelentéseit a kabinet már korábban megismerheti, mint a közvélemény.

A héten két olyan makrogazdasági adatot is megjelentet a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), amely már támpontot adhat ahhoz, milyen hatása lehet a két év után ismét negatív európai uniós rekorder hazai infláció letörésére március 17-én bevezetett árrésstopnak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!