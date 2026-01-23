Árrésstop mellett is túl drága az étolaj, vizsgálatot indított a GVH

Gyorsított vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az étolaj drágulása miatt. Oldalukon azt írják, az étolaj nagyobb mértékben drágult Magyarországon, mint a környező országokban.

Magyarországon az étolaj ára euróban kifejezve – árréskorlátozások mellett is – jobban emelkedett 2024 decembere óta, mint a régiós átlag: 2025 őszig 15,8 százalékkal. A másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Markáns drágulás figyelhető meg a hazai piacon, ami tovább növeli az amúgy is érdemi különbséget a hazai árszint és a régiós árak között.

A hazai fogyasztói árszint összességében az EU-s átlag 69 százalékán áll. Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább. A versenyhivatal úgy látja, jelentős különbség mutatkozik az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel.

Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot az Eurostat adatai szerint.

Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolajat (főleg napraforgóolajat) használnak a hazai háztartásokban. Az import termékek arányát 10-20 százalék közé teszi a GVH.

Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően nyilvános jelentésben összegzik a vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben összesen kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható.