2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Élelmiszeripar, agrárium Gazdasági Versenyhivatal

Árrésstop mellett is túl drága az étolaj, vizsgálatot indított a GVH

mfor.hu

Nagyobb mértékben drágult az étolaj Magyarországon, mint a környező országokban, az árrésstop mellett is. A GVH ágazati vizsgálatot indított a markáns áremelkedés miatt.

Gyorsított vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az étolaj drágulása miatt. Oldalukon azt írják, az étolaj nagyobb mértékben drágult Magyarországon, mint a környező országokban. 

Magyarországon az étolaj ára euróban kifejezve – árréskorlátozások mellett is – jobban emelkedett 2024 decembere óta, mint a régiós átlag: 2025 őszig 15,8 százalékkal. A másik három visegrádi országban az euróban számított átlagos áremelkedés 9,7 százalék volt ugyanebben az időszakban. Markáns drágulás figyelhető meg a hazai piacon, ami tovább növeli az amúgy is érdemi különbséget a hazai árszint és a régiós árak között.

A hazai fogyasztói árszint összességében az EU-s átlag 69 százalékán áll. Ehhez képest az élelmiszerek ára mindössze 4,9 százalékkal marad el az EU-s árszinttől, míg a régiós országok áraihoz képest a hazai termékcsoport mintegy 10 százalékkal drágább. A versenyhivatal úgy látja, jelentős különbség mutatkozik az általános árszint és az élelmiszerárak között, ami nehezen indokolható a hazai fejlettséggel vagy egyéb makrogazdasági tényezővel.

Az élelmiszer-termékkörön belül a legmagasabb árszint az étolajat is magában foglaló olajok és zsírok élelmiszercsoportnál tapasztalható. Ennél a termékkörnél a hazai árszint közel 10 százalékkal haladja meg az uniós és 16 százalékkal a régiós átlagot az Eurostat adatai szerint.

Magyarországon az egy főre jutó étolajfogyasztás 10-12 liter körül mozog évente, ami azt jelenti, hogy több mint 100 millió liter étolajat (főleg napraforgóolajat) használnak a hazai háztartásokban. Az import termékek arányát 10-20 százalék közé teszi a GVH.

Az információgyűjtés lezárultát és az adatok elemzését követően nyilvános jelentésben összegzik a vizsgálat eredményeit. Ennek elkészítésére egy hónap áll rendelkezésre, amely indokolt esetben összesen kétszer egy-egy hónappal meghosszabbítható.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nullás növekedés, padlón lévő beruházások, de ebben az adatban bízhat a kormány a kormány a választások előtt

Nullás növekedés, padlón lévő beruházások, de ebben az adatban bízhat a kormány a választások előtt

Szinte minden elemző megerősíti, hogy idén is elsősorban a belső fogyasztásra támaszkodhat a magyar gazdaság, amit leginkább a keresetek bővülése hajt. A legfrissebb, 2025 novemberi adatok ezt visszaigazolják: a nettó jövedelmek ismét kétszámjegyű emelkedést mutattak, a reálbérek növekedési üteme pedig gyorsult. A kormány nem rejtette véka alá a büszkeségét, ennek ellenére továbbra is alacsonynak számítanak a magyar fizetések európai uniós összehasonlításban.

Az átlagfizetés kevesebb, mint feléből él egy átlagos fiatal felnőtt

Az átlagfizetés kevesebb, mint feléből él egy átlagos fiatal felnőtt

A fiatal felnőttek többségének ugyan van megtakarítása, de jellemzően csak rövidtávra elegendő mértékben. Egyre kevesebben vannak olyanok is a 19-29 éves korosztályban, akik legalább hat hónapra elég megtakarítással rendelkeznek. 

Stabil a munkaerőpiac, de ebben sajnos a demográfia is szerepet játszik

Nem lanyhul a munkaerőpiac, de ebben sajnos a demográfia is szerepet játszik

2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Kijött, mennyi az átlagfizetés Magyarországon: Ön is keres ennyit?

Kijött, mennyi az átlagfizetés Magyarországon: Ön is keres ennyit?

2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettő átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Négy éve nem volt ennyire olcsó a dollár

Négy éve nem volt ennyire olcsó a dollár

Közel négyéves csúcsot döntött a dollár-forint árfolyam péntek reggel: jelenleg 325 forintnál is kevesebbet ér egy dollár a devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan gyengült, a svájci frankhoz viszonyítva pedig szintén erősödött a magyar fizetőeszköz.

GKI: Mit jelent egy leminősítés és mit tehetünk ellene?

Visszaüthet az osztogatás, bóvli kategóriába kerülhet Magyarország

Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb országai között tartják számon a hitelminősítők. A magyar államadósság jelenleg a befektetésre ajánlott kategória alsó határán található. A három nagy hitelminősítő közül az egyiknél (S&P) már csupán egy lépés választ el minket a „bóvli” (befektetésre nem ajánlott) besorolástól.

Szórta a pénzt a kormány, a harmadával lett nagyobb a tervezettnél a hiány

Szórta a pénzt a kormány, a harmadával lett nagyobb a tervezettnél a hiány

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, 4123 milliárd volt az eredeti terv.

„Gyere haza fiatal” – de ha nem jön, ki fog dolgozni a nagy magyarországi akkugyárakban?

„Gyere haza, fiatal” – de ha nem jön, ki fog dolgozni a nagy magyarországi akkugyárakban?

Beszűkülő lehetőségek, növekvő álláskeresési idő, lassan javuló foglalkoztatási kedv – néhány fontos hívószó a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetéséből, amelyen a meghívott szakértők a 2026-os munkaerőpiaci várakozásokat vették nagyító alá. Szó volt a harmadik országbeli munkavállalók behozataláról, a külföldön élő magyarok esetleges hazatéréséről és arról is, hogy mekkora terhet jelent a vállalatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum megemelése.

Ukrán hitel: az EP megszavazta a „megerősített együttműködést”

Szerdán a Parlament zöld utat adott a Tanács döntésének a megerősített együttműködési eljárás alkalmazásáról, hogy az EU 90 milliárd eurós támogatási hitelt nyújtson Ukrajnának.

Érkezik a támogatás az éttermeknek

5+1 elemből álló akcióterv indul a vendéglátóipar támogatására, amelynek célja a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása,

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168