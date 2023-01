Perre mehet az Európai Bizottsággal a kormány Erasmus-ügyben - tudósítás a Kormányinfóról

11:55

Véget ért a Kormányinfó.

11:54

Lapunk kérdésére a miniszter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Bank tudna arról tájékoztatást adni, hogy valóban megszűnnek-e a Pallas Athéné alapítványok.

A bankfelügyelet jelenlegi, a nemzeti bankba beolvadt rendszerét jónak tartja Gulyás Gergely, nincs terv a korábbi, független felügyeleti szerv visszaállítására.

Nem kizárólag az adóerő-képesség alapján döntöttek az önkormányzatok rezsitámogatásáról, ez csak a legfontosabb szempont volt.

Cser-Palkovics András az önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás számításának megváltoztatását célzó javaslatáról nem tárgyalt a kormány egyelőre, de fognak a megyei jogú városok vezetői tárgyalni a kormányfővel - ezt szintén lapunk kérdésére mondta el Gulyás Gergely, aki ezután véget is vetett a Kormányinfónak.

Az utolsó témáról az alábbi cikkben olvashat részletesen:

Kapcsolódó cikk Jó pár önkormányzatnak csak szépségtapasz a rezsitámogatás Bár a kormányzat összesen 44 milliárd forint rezsitámogatást ad, az önkormányzatok fizetendő szolidaritási hozzájárulása ennél jóval többel emelkedik.

11:47

A miniszter szerint nincs probléma a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatban, a beruházás ellen tiltakozó helyieket arra biztatta, hogy fontolják meg a projekt támogatását.

11:42

Az egészségügyi szakdolgozói béremelésre két ütemben, július 1-jén és nyolc hónappal később, jövő március 1-jén kerül sor, ez jelentős, 40 százalékos béremelés lesz.

11:36

Gratulál a miniszter Lengyelországnak, ha az ország valóban teljesen le tudott válni az orosz gázról, de ebben a bejelentések ellenére nem biztos, mert "közvetve sokan kapnak orosz gázt". Gulyás Gergely nyáron gyakorlatilag lehetetlennek nevezte, hogy ez sikerüljön.

11:33

Nem volt jelen Gulyás Gergely Orbán Viktor és felesége római és szlovéniai utazásán, ezért nem tudja, hogy a hasonló útvonalat megtevő honvédségi gépen utazott-e a kormányfő és Lévai Anikó. A miniszter szerint hivatalos programnak tekinthető, hogy a magyar miniszterelnök nem a jelenlegi, hanem a volt szlovén kormányfővel, Janez Jansával találkozott ezen a látogatáson.

11:28

Maradnak az árstopok április végéig és akár azután is? Amíg áruhiány nincs, és nem okoz több kárt, mint amennyi hasznot hoz, addig fenn lehet tartani az intézkedést - válaszolta erre a kérdésre Gulyás Gergely, és visszautalt az üzemanyag-árstop megszüntetésére, tehát nyitva hagyta azt a lehetőséget, hogy szükség esetén akár előbb is kivezessék a megmaradt árkorlátozásokat, amelyeknek kétségtelenül vannak "negatív hatásai" is.

11:20

Magyarország a költségek miatt a sajtóhíreknek megfelelően valóban kiszáll a 2024-es kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséből, az eseményt Svájc és Ausztria fogja megrendezni.

11:19

A családvédelmi törvény lényegén - ami Gulyás Gergely szerint az, hogy a gyermekek szexuális nevelése alapvetően a szülők, és nem az iskola feladata - semmilyen körülmények között nem változtat a magyar kormány.

11:16

Magas rangú brüsszeli politikus által aláírt, "pecsétes papírt" szeretne Gulyás Gergely arról, hogy pontosan mit szeretne a Bizottság az egyetemi alapítványokkal kapcsolatban. A miniszter állította, hogy a kormány csak három nappal ezelőtt értesült az Erasmus-ösztöndíjak befagyasztásáról, hiába utalt erre már egy korábbi bizottsági végrehajtási határozat - ez Gulyás Gergely szerint nem volt egyértelmű.

11:12

A költségvetési hatása 5 milliárd forint körüli az Erasmus-ösztöndíjak felfüggesztésének, ezt a kormány "ki tudja fizetni" szükség esetén.

11:09

Nem lesz egyelőre semmilyen korlátozás a Kínából Magyarországra érkezők tekintetében.

11:07

"Biztos hogy ilyen formában nem lesz ilyen kötelezettség magánorvosoknál, elvetettük azokat az elképzeléseket, amelyek az eredeti tervezetben szerepeltek"

- közölte Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a magánorvosok számára az állami egészségügyben kötelezően elvégzendő munkát előíró, nagy port felvert tervezettel.

11:04

Hosszasan sorolta Gulyás Gergely azokat a nyugat-európai politikusokat, akik különböző egyetemeken viselnek különféle tisztségeket, és továbbra is tagadta, hogy a Bizottságnak világos elvárása lett volna a politikusok visszahívása az egyetemek vezetőségéből.

10:58

"Szánalmas és borzalmas az a teljesítmény, amit ebben az ügyben nyújtottunk"

- tért vissza még egyszer a napelemes pályázatok kifizetésének kérdésére Gulyás Gergely.

10:56

A debreceni akkumulátorgyár ügyében a kormány szeretne meggyőződni arról, hogy megfelelnek-e a valóságnak a sajtóban megjelent információk a cég vezetőinek letartóztatásáról. Ebben az esetben megvizsgálják, hogy ez érinti- e a beruházást, és ennek értelmében döntenek a továbbiakról. Hivatalos tájékoztatást egyelőre nem kaptak ebben az ügyben - közölte a miniszter.

Arra, hogy várható-e az infláció miatt évközi nyugdíjkorrekció, és hogy ennek mi lenne a mértéke, a miniszter kijelentette: "A nyugdíjasok nem járhatnak rosszul." A nagy kérdés, hogy 15 százalék alatt vagy fölött lesz az éves infláció. Ha magasabb, akkor legkésőbb novemberen kifizetik a kompenzációt, sőt, ha előbb látszik biztosan, hogy magasabb lesz, akkor előbbre hozhatják a kifizetést. A cél, hogy az év végére egyszámjegyű legyen az infláció, és a miniszter bízik abban, hogy az éves infláció 15 százalék alatt marad.

10:50

Az ATV újságírója szerint az egyetemekkel kapcsolatos kifogásokat novemberben jelezték Brüsszelből a magyar kormánynak. Ha a megállapodás ára az lenne, hogy a fideszes politikusokat visszahívják az egyetemek vezetéséből, erre hajlandó lenne a magyar kormány?

Válaszul Gulyás Gergely elmondta, hogy nem tudja, hogy mit akar a Bizottság, a kormány nyitott lett volna, és most is nyitott lenne ezt a kérést teljesíteni, de nem volt ilyen kérés. Újra abszurdnak nevezte, hogy a megállapodás ellenére szankciókat fogadtak el az országgal szemben ebben az ügyben.

10:44

"Sajnos igaz, hogy a napelemes pályázatok elhanyagolható részét fizették ki. Január végére 1,2 milliárd forintot szeretnénk kifizetni, azon vagyunk hogy a kifizetések beinduljanak és behozzuk a lemaradást"

- mondta el arról az ügyről, amelyről tegnap írtunk. Gulyás Gergely elnézést kért az érintettektől.

Kapcsolódó cikk Egy újabb kormányzati ígéret bukott meg: elenyésző mértékben fizették ki a napelempályázat nyerteseit Az összes pályázatnak kevesebb mint 1 ezrelékét fizették ki.

A fürdőkkel is fognak tárgyalni, ezek egy része bezárt, másik része nyitva maradt és árat emelt. Milyen támogatásra van szükség ahhoz, hogy a következő télen már ne zárjanak be. A fürdők nem részesülnek a Nagy Márton által bejelentett turisztikai támogatási programban.

10:41

Lesz még tárgyalás az önkormányzatoknak nyújtott rezsitámogatás ügyében, illetve a távhővel fűtött lakásoknak is várható még segítség, erre a források megvannak.

10:38

A kormány nagyra becsüli a tanárok munkáját és "ha Brüsszel rendelkezésünkre bocsátja a megfelelő forrásokat", akkor akár január 1-jével, visszamenőlegesen is kifizetik a megemelt béreket. A miniszter azt kérte a pedagógusoktól, hogy tartsák be a törvényeket, és csak törvényes tiltakozási formákat válasszanak.

10:35

"Óvatos lennék minden felméréssel, de a gáz ára 60-70 euró alá nem csökkenhet az LNG-re való átálással" - állította Gulyás Gergely, aki szerint ennek a technológiai váltásnak az árát "az európai családok" fogják megfizetni. A miniszter ezt a Magyar Nemzet kérdésére válaszolta, amely egészen véletlenül a Kormányinfó előtt a Híradóban is bemutatott Századvég-felmérésről szólt, amely szerint az európai polgárok "négyötöde Brüsszelt tartja felelősnek az energiaválságért".

10:31

"Ma már senki nem gúnyolódik a magyar haderőfejlesztési programon" - válaszolta a miniszter az Origo arra a felvetésére, hogy szorosabbra fűzi-e a magyar kormány a katonai együttműködést az új izraeli kormánnyal. Ennek lehetőségét egyébként nem zárta ki a miniszter.

10:27

"Korrupcióban fuldoklik az Európai Parlament"

- mondta el Gulyás Gergely, aki szerint az európai parlamenti vagyonnyilatkozati rendszert kéne a magyarhoz igazítani, és elkerülhetetlennek látszik e rendszer átalakítása, hogy az Európai Parlament komoly tényezője maradhasson az európai politikának.

10:24

7 milliárd euróról 17 milliárdra nőtt Magyarország energiaszámlája 2022-ben. A rezsivédelmi alap jelentős forrásokat biztosít arra, hogy mind a magánszemélyeknek, mind az intézményeknek segítséget nyújtson a kormány a rezsiszámlák kifizetésében.

4,9-ről 3,9 százalékra csökkentik a költségvetési hiányt 2023-ban, és az alkotmányos kötelezettségekkel összhangban az államadósság is csökken a miniszter elmondása szerint.

10:21

Nem jöttek be az "ellenzéki szakértők" jóslatai a költségvetésről és a magyar gazdaságról. 2022-ben is sikerült csökkenteni a költségvetés hiányát, a "jobboldali kormány nem választási költségvetéseket fogad el", az államadósságot is sikerült mérsékelni. Az infláció ellenére is nőttek a reálkeresetek - tette hozzá a miniszter, aki szerint a költségvetést márciusban fogadhatják majd el.

"Foglalkoztatási rekordot értünk el 2022-ben, Magyarországon több mint 4,7 millió munkavállaló van. A forint árfolyamát is sikerült az év végére stabilizálni" - sorolta az eredményeket Gulyás Gergely.

10:18

A miniszter adatokat ismertetett arról, hogyan változott a modellváltó, tehát alapítványi fenntartásba került egyetemek teljesítménye. "A hallgatók teljesítménye és a felvett hallgatók száma is jelentősen nőtt, a külföldi hallgatók jelentkezése is nőtt az elmúlt évben" - mondta el Gulyás Gergely, aki szerint a nemzetközi rangsorokban is jobban teljesítettek a magyar egyetemek, a felsőoktatás költségvetési támogatása pedig a duplájára nőtt.

"Pontosan úgy jártunk el, ahogy a Bizottság kérte" - szögezte Gulyás Gergely még egyszer, aki szerint "ha jóindulatúak vagyunk a Bizottsággal szemben, akkor csak félreértésről lehet szó.

10:14

Felháborító és elfogadhatatlan ami az Erasmus-ügyben történik, Brüsszel igényei szerint módosította Magyarország az összeférhetetlenségi szabályokat - mondta el Gulyás Gergely, aki hozzátette, hogy az idei ösztöndíjakat nem érinti a vita, és ha jövőre sem lesz megoldása a helyzetnek, akkor Magyarország kifizeti az ösztöndíjak költségét, illetve az Európai Bíróság előtt pert indít.

10:11

Rövidebb lesz a Kormányinfó, Gulyás Gergelynek hivatalos programja van, csak másfél óráig tart ma az esemény.

10:05

Egyelőre várjuk a kezdést, de az M1 Híradójából addig is megtudhattuk, hogy a magyar emberek egész Európában a legolcsóbban juthatnak gázhoz, és hogy a kormányközeli Századvég felmérése szerint az uniós polgárok többsége szerint Brüsszel felelős az energiaválságért.

Kapcsolódó cikk Jól jön a gázárak zuhanása, még ha a rezsiben nem is érzékeljük Hiába esett a gáz ára, ebben a fűtési szezonban a lakosság ezt nem érzi meg.

9:56

Az előzetes bejelentés szerint ma 10 órakor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő állnak a kamerák és az újságírók elé. Csak találgatni tudunk, milyen bejelentésekre számíthatunk.