Árulkodó listán került az első helyre Magyarország

Itt a poszt példaként említi az egészségügyet, az oktatást, az úthálózatot, a vasútat, és a közműveket is. A blog hozzátette,

A Vakmajom legújabb Facebook-posztjában mutatta be azt, hogy hogyan alakultak a cégeknek nyújtott állami támogatások a GDP százalékában, 2023-ban az Európai Unióban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!