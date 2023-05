Ásványvízből is összejött százmilliós nyereség Mészáros Lőrincnek

A valaha mért harmadik legmelegebb év volt 2022 Magyarországon, valószínűleg ennek is köszönhető, hogy nagyon bejött az ásványvizes biznisz Mészáros Lőrincnek. Az ásványvizet előállító Vivienvíz Kft.-t 2015 elején alapította a milliárdos vállalkozó, aki Búzakalász 66 Felcsút Kft. és a Talentis Agro Zrt. keresztül tulajdonolja a céget. Forgalom szempontjából eddig 2018 volt a társaság legjobb éve, akkor 695 millió forintot könyvelhettek el. Tavaly viszont új rekord született: 899 millió forintos árbevételnek örülhetnek az ásványvizes cégnél. Külföldön annyira még nem kaptak rá a Mészáros Lőrinc ásványvizére, az export csak 7,4 millió forint volt a 2021-es 7,1 millió forint után.

Pótolni kellett a folyadékot. fotó: MTI

A Gerecse-karszt ősi kövületei évtizedekig szűrik, tisztítják a hegység kincsét, a kristálytiszta ásványvizet. Innen hozzuk felszínre az üde, kellemes ízű, nátriumban szegény VIVIEN ásványvizeket.

- szól a bemutatkozásuk.

Valószínűleg ez tetszett meg a MÁV-nak is, hiszen a vasúttársaság ásványvíizes közbeszerzését 2022-ben is a Vivienvíz nyerte. A profit is nagyon üdítő lett: a 2021-es 2,7 millió forint után 115 millió forint jött össze. Osztalékot nem fizettek.

Azt a HVG írta meg 2015-ben, hogy Mészáros Lőrinc egy háromhektáros földdarabot szerzett meg a bicskei ipari parkban, rajta két ásványvízkúttal és töltőüzemmel.