ÁSZ elnök: nem merült fel Matolcsy György büntetőjogi felelőssége

Az interjúban szóba került, hogy Magyar Péter többször is azt állította, a Tisza Párt ellen ÁSZ-vizsgálat folyik. Windisch szerint ebből egy szó sem igaz, nincs ilyen vizsgálat az ÁSZ-nál. „Úgy látszik ugyanakkor, hogy a politikai küzdelem lassan kétpólusúvá formálódik, amelynek mindkét oldalán erős párt áll. Ezeknek a pártoknak az ellenőrzése – gazdálkodási, finanszírozási szempontból is – mindkét oldalon meg kell hogy történjen, inkább előbb, mint utóbb.”

Az ÁSZ elnöke most azt mondta, a vizsgálatuk során nem merült fel a volt jegybankelnök, Matolcsy György büntetőjogi felelőssége, mivel sem kuratóriumi, sem pedig felügyelőbizottsági tag nem volt az érintett alapítványnál, és a befektetéseket végrehajtó céghálózatban, alapkezelőkben, különböző kft.-kben sem volt vezető tisztségviselő. „Csak hogy világos legyen: az előbb sem azt válaszoltam, hogy nincs büntetőjogi felelőssége, de azt sem tudom megerősíteni, hogy van” – jegyezte meg.

Interjút adott a 444-nek Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, aki az MNB-ügy részleteiről, a jegybanki alapítvány átvilágításáról és Matolcsy György esetleges felelősségéről is beszélt. Az interjúban az is szóba került, tudja-e majd elfogulatlanul vizsgálni a Tisza Párt gazdálkodását, miközben Magyar Péter volt feleségével, Varga Judittal él együtt.

