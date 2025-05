Aszódi Attila: a magyar villamosenergia-rendszer még a spanyolnál is sérülékenyebb?

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Hol éri a magyar gazdaságot a globális recesszió? Lehet idén is költségvetési osztogatás? Bóvliba vágják Magyarországot?

Aszódi Attila energetikai szakértő hosszú blogbejegyzésben elemezte a Spanyolországból kiindult, de az egész Ibériai-félszigetet érintő áramszünet magyarországi tanulságait. Miután több adatot is megoszt arról, hogy a magyarországi napelemes kapacitások hogyan befolyásolják az egész magyar villamosenergia-rendszer működését, a szakértő négy pontban foglalja össze, miért kell erre odafigyelni:

Annyit tudnak termelni a magyarországi naperőművek, hogy óriási problémákat okozhatnak a szakértő szerint. Valami hasonló okozhatta a nagy ibériai áramszünetet is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!