Átadóünnepségekből tavaly sem volt hiány

Erős képpel indul a 2022-es évet búcsúztató gyűjtésünk. A tavalyi év elején, már január 10-én új, fotonszámláló detektorral rendelkező CT-készüléket kapott a budapesti Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája, amelyen részt vett Palkovics László volt innovációs és technológiai miniszter is:

Palkovics László mellett Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, Maurovich-Horvat Pál, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója és Oroszné Vincze Rita, a Siemens Healthcare Kft. ügyvezető igazgatója. Fotó: MTI/Soós Lajos

Mivel meglehetősen nehéz egy egész év valamennyi beruházásának átadását kigyűjteni, ezért elsősorban az év fontosabb eseményeit, illetve valamiért megmosolyogtató, szalagvágós-pózolós fotóit vettük száma képgalériáink összeállítása során. Ehhez a Magyar Távirati Iroda (MTI) képarchívumát hívük segítségül. Csoportosítva ezeket, az első válogatásban a parlamenti választások kampányhajrájának előtti, azaz úgy nagyjából márciusig tartó időszakot öleltük fel.

Kattintson a képre, nyílik a galéria!

Képgaléria Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Radvánszky Judit (MSZP) polgármester és Kantár Norbert plébános a felújított Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom átadóünnepségén Nógrádszakálon 2022. január 20-án. A beruházás mintegy 110 millió forintból készült el. Fotó: MTI/Komka Péter

Március és április első napjai, a választásokat megelőző egy hónapban igazi átadócunami söpört végig az országon, íme:

Képgaléria A kabai munkáshotel átadása március 2-án. Az épület-felújítással kialakított, 88 személy elhelyezésére alkalmas munkásszállás 294 millió forintba került. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Most Önön a sor!

Ugyancsak még március elején elkészült az M76-os autóút Balatonszentgyörgy-Fenékpuszta közötti szakasza. Tippelje meg, kik vágták át a nemzeti színű szalagot. Majd a csúszka jobbra húzása után lehet számolni, még hányan voltak jelen az eseményen.

Kik vannak a képen?

Szabó Dezső, a kivitelező képviselője,

Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese,

Manninger Jenő, Zala megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője,

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter,

Vigh László, Zala megye 1. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője,

Móring József Attila, Somogy 3. számú választókerületének KDNP-s országgyűlési képviselője,

Nagy Bálint, Keszthely polgármestere és

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere

Persze a választások után is volt még mit felavatni és átadni, néhány nyári pillanat:

Képgaléria Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes a ráckevei Halmúzeum átadásán a nyáron. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Beruházási és átadási rekorder

Nem ez az első olyan gyűjtésünk, ahol igyekeztünk egy csokorba szedni a mögöttünk hagyott évet. Négy évvel ezelőtt, szintén parlamenti választások voltak Magyarországon. Akkor a kampányidőszak utolsó heteinek avatásait vettük számba. Négy hét alatt szám szerint 38 eseményről tudósított a MTI. A rekorder akkor Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter

lett.

Rá másfél évre, 2019. őszén, az önkormányzati választások alkalmával ugyancsak átekintettük, mit adtak át a politikusok, a cikket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán olvashatja, itt.

Külön cikkben néztük, hogy kizárólag Szijjártó Péter hány ilyenen vett részt.

Aztán 2020. végén, a koronavírus-járvány második hulláma alatt, vagyis az utolsó negyedévében a gazdasági visszaesés enyhítése, valamint a munkahelyteremtés miatt nem érthető volt, hogy ismételten felpörögtek a gyárátadások és -avatások. Csak Szijjártó Péter által az utolsó negyedévben közölt beruházások összértéke korábbi becslésünk szerint legalább 257 milliárd forintra rúgott.

Kapcsolódó cikk Beruházások a járvány alatt - mérlegen 2020 utolsó hónapjai A járvány dacára komolyan felpörögtek a beruházások és a gyáravatások. Hány helyen fordult meg Szijjártó Péter?

Hogy azért jó hírrel zárjuk éves statisztikánkat, a külgazdasági és külügyminiszter elmondása alapján 2022-ben is megdőlt a beruházási rekord. 6,5 milliárd euró (2600 milliárd forint) értékben érkezett befektetés Magyarországra, a legtöbb beruházás most is Dél-Koreából.

Néhány, tavaly megvalósult, a miniszter által átadott beruházásért szintén kattintson a képre és nyílik a galéria!