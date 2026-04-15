Átalakítja az NB I-es szezon végét az MLSZ

Osztályozó mérkőzéseket vezet be a Magyar Labdarúgó Szövetség az NB I következő szezonjától kezdődően – írja az M4 Sport. A szövetség arról döntött a keddi elnökségi ülésén, hogy az első osztály 11. helyezettjének kiesése, és az NB II második helyezettjének feljutása nem lesz automatikus, ahogy eddig: az NB I-es hely sorsa egy semleges pályán játszott mérkőzésen dőlhet el.

„Egy találkozó dönt, amelyet semleges pályán – amely lehetőleg a két résztvevő csapattól megközelítőleg hasonló távolságra helyezkedik el és a stadionban adottak a feltételek a videóbíró alkalmazására – rendeznek” – olvasható az MLSZ közleményében.

A női labdarúgó első osztályban az MLSZ megszünteti a bajnoki döntőt és a bronzmérkőzést, ezek helyett pedig bevezeti a rájátszást, illetve az osztályozó mérkőzést.

„A 2026–2027-es bajnoki idénytől az alapszakasz után háromcsoportos rájátszás (1-4., 5-8., 9-12. helyezettek) következik, amelyben a csapatok oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben döntenek a végső helyezésekről. Az első hat csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség jelentős díjazásban részesíti, ezzel is ösztönözve a klubokat a minél jobb helyezés elérésére. Az elnökség úgy döntött továbbá, hogy a Fizz Ligához hasonlóan a női élvonalban is bevezeti az osztályozós rendszert” – írja a szövetség hivatalos honlapján.