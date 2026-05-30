Átalakulóban a hazai corporate rendezvénypiac

A riport szerint a vállalatok egyre tudatosabban szerveznek rendezvényeket: rövidebb időtartamú, kisebb létszámú, ugyanakkor magasabb minőségű és élményközpontú eseményeket keresnek. Az egynapos rendezvények aránya már meghaladja az 50 százalékot, miközben a többnapos programok visszaszorultak. A cégek célja a gyorsabb lebonyolítás, a kevesebb kieső munkaidő és a költséghatékony működés.

A legnagyobb növekedést a céges vacsorák, partik és csapatépítő események mutatták. A klasszikus konferenciák és workshopok részaránya csökkent, ami arra utal, hogy a vállalatok egyre inkább a közösségi élményekre és a munkatársi kapcsolatok erősítésére helyezik a hangsúlyt.

A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy bár a vállalatok összességében költségtudatosabban működnek, az egy főre jutó rendezvényköltségek jelentősen emelkedtek. A prémium szolgáltatások, különösen a technikai megoldások, AV-eszközök és a magas színvonalú catering iránti kereslet látványosan nőtt. Az események közel harmadában már alapigény a professzionális technikai háttér.

„A rendezvénypiac egyszerre lett drágább és költségtudatosabb. A cégek kevesebb, de tudatosabban előkészített eseményt szerveznek, ahol a minőség, az élmény és a professzionális lebonyolítás kiemelt szerepet kap, így elemzésünk a rendezvényszervezők, szolgáltatók és a helyszínek számára is hasznos lehet. Nem vállalkoztunk a corporate rendezvények teljes körű elemzésére, mindössze azon szeletére kívánunk betekintést adni, amit a hozzánk érkező online lekérések által ismerünk. Miért osztjuk meg mindezt? Mert hisszük, hogy a tudásmegosztás közös érdek a sikeres munkához, ami jobb szolgáltatást, gyorsabb és hatékonyabb együttműködést, elégedett ügyfelet, elismerést jelenthet az egész szakmánk számára.” – mondta Tatár György, a HotelPremio Group alapítója.

A megrendelői összetételben is markáns változás látható: dinamikusan nőtt a mikrovállalkozások és startupok aránya, ami azt mutatja, hogy a rendezvényszervezés ma már nem csupán a nagyvállalatok eszköze. A kisebb cégek számára is fontos marketing- és közösségépítő platformmá váltak a corporate események.

Földrajzi szempontból tovább erősödött Budapest és Pest megye dominanciája: az ajánlatkérések 90 százaléka innen érkezett. Ugyanakkor a balatoni régió népszerűsége is látványosan növekedett, három balatoni helyszín is bekerült a Top 10 legkeresettebb rendezvényhelyszín közé. A riport szerint az iparági erősorrend is átalakult: visszaesett az autóipar és az építőipar szerepe, miközben nőtt a pénzügyi szektor, az energetikai cégek és az IT-vállalatok aktivitása.

A HotelPremio Group elemzése szerint a következő időszak sikeres rendezvényszolgáltatói azok lehetnek, akik gyors ajánlatadással, rugalmas működéssel és komplex, „all-in-one” szolgáltatásokkal tudnak reagálni a változó ügyféligényekre. A Corporate Event Focus Riport 2025 a HotelPremio Group helyszínkereső platformjaira – többek között a cegeshelyszinek.hu, a konferenciahotelek.hu és a rendezveny.com – érkező vállalati rendezvény-lekérések alapján készült. A HotelPremio Group második alkalommal készíti el a vállalati események piacára koncentráló elemzését.