Makró Adózási szabályok, tudnivalók

Átalányadózóként ezekre a szabályokra figyeljen 2026-ban

Dobos Zoltán
A minimálbér és a garantált bérminimum emelése mellett változott az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányada is, illetve eltörölték a szociális hozzájárulási adó minimumának 112,5 százalékos szabályát. Megnéztük, 2026-ban hogyan hat ez ennek az adózói körnek a közteherfizetési kötelezettségeire.

Idén nem csak a minimálbér és a garantált bérminimum változása módosítja az átalányadózó egyéni vállalkozók adózását. A kormányzat 11 pontos csomagjában több olyan könnyítés is szerepel, ami ezt az adózói kört érinti.

De menjünk sorban! Mint arról lapunk is beszámolt, a bértárgyalások eredményeképp 2026-ban a minimálbér összege havi bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás bérminimum pedig havi bruttó 373 200 forintra emelkedik.

Az nem változik, hogy az átalányadózás választásának értékhatára az éves minimálbér tízszerese, azaz 38 millió 736 ezer forint, a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó egyéni vállalkozók esetében pedig ötvenszerese, azaz 193 millió 680 ezer forint lesz 2026-ban.

Az sem változik, hogy a személyi jövedelemadó (szja) alól mentesül az éves minimálbér felének megfelelő jövedelem, ennek összege az új évben 1 millió 936 ezer 800 forint.

Csakhogy a jogalkotó úgy döntött, a jövedelem meghatározásához szükséges vélelmezett költséghányadon változtat. A kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózó 90 százalékos és bizonyos meghatározott tevékenységek 80 százalékos költséghányada nem változott, ám a már említett 11 pontos programban

az általános, 40 százalékos vélelmezett költségátalányt 2026-ra 45 százalékra emelték,

ez az arány pedig 2027-től tovább nő 50 százalékra.

Ez azt jelenti, hogy az szja-mentes bevételi határok így alakulnak:

  • 45 százalékos (általános) költségátalány esetén 3 millió 521 ezer 455 forint,
  • 80 százalékos költségátalány esetén 9 millió 684 ezer forint,
  • 90 százalékos költségátalány (azaz a kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végzők) esetében 19 millió 368 ezer forint.

Tehát az átalányadózó egyéni vállalkozóknak ekkora bevételig nem kell szja-t fizetniük.

Természetesen az arra jogosultaknak lehetőségük van az adómentes rész feletti szja-befizetések után kedvezményt igénybe venni egyéni vállalkozóként, így átalányadózóként is. 2026. január 1-jétől egy gyermek után 20 ezer, két gyermek után gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermek után gyermekenként 66 ezer forint családi kedvezmény vehető igénybe havonta. Emellett persze erre a körre is vonatkoznak a különböző adómentességi szabályok, így például az édesanyák szja-mentessége is.

Tb és szocho

A társadalombiztosítási járulék (tb) vetítési alapja és mértéke nem változott. Továbbra is az szja-köteles jövedelem, de legalább a minimálbér, illetve legalább középfokú végzettséget igénylő tevékenység esetén a garantált bérminimum után kell 18,5 százalék tb-t fizetni negyedévente, havi bontásban.

Vagyis minimálbér alkalmazása esetén éves szinten 3 millió 873 ezer 600 forint járulékalap után legalább 716 616 forint tb illeti meg az államkasszát, míg aki garantált bérminimum alapján kell, hogy fizessen, annak ez az összeg éves szinten 4 millió 478 ezer 400 forint járulékalap után legalább 828 504 forint.

Noha a bértárgyalások korábbi szakaszaiban szó volt arról, a munkaadók terheinek csökkentése érdekében a kormányzat 1 százalékponttal, 12 százalékra csökkentené a szociális hozzájárulási adó (szocho) mértékét, egy november végi Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter közölte, erre 2026-ban nem kerül sor. Ám a már említett, 11 pontos vállalkozásösztönző csomag részeként

eltörölték azt a szabályt, mely szerint a szocho alapja az szja-köteles jövedelem, de legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum 12,5 százalékkal növelt összege.

Az új szabályozás egységesíti a tb és a szocho alapját, azaz a 13 százalék közterhet az szja-köteles jövedelem, de legalább a minimálbér vagy garantált bérminimum után kell megfizetni.

Ez azt jelenti, hogy aki minimálbér alapján fizet szochót, annak éves szinten 3 millió 873 ezer 600 forint adóalap után legalább 503 568 forintot kell fizetnie, míg a legalább középfokú szakképzettséget igénylő tevékenység esetén éves szinten 4 millió 478 ezer 400 forint adóalap után legalább 582 192 forint a befizetendő összeg.

Mehet a matek
Amennyiben az adóköteles jövedelmük (azaz a vélelmezett költséghányaddal csökkentett, de az szja-mentes értékhatárt meghaladó összeg) magasabb, mint az előbbiekben levezetett minimális tb-, illetve szochoalap, akkor ezt a két közterhet már az adóköteles jövedelem után kell megfizetni.

A bevallást továbbra is negyedévente, a negyedévet követő hó 12-éig (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő munkanapig) kell beadni, és a közterheket is eddig kell megfizetni. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a jövedelem megszerzésének napja az a nap, amikor a bevételt az egyéni vállalkozó megkapja, azaz átveszi készpénzben vagy jóváírják a bankszámláján. Így annak érdekében, hogy a kedvezőbb, 2026-os adózási szabályokat alkalmazhassa, azt ajánljuk, a decemberi teljesítések számláit ez az adózói kör januári fizetési határidővel állítsa ki.

