Átcsoportosítással trükközik a kormány az EU helyreállítási alapjánál?

Módosítaná a kormány, hogyan költse el az Európai Unió helyreállítási alapjából Magyarországnak járó pénzt – derül ki egy tervezetből. A dokumentumra a Portfolio figyelt fel a K-Monitor, a Magyar Helsinki Bizottság, az Amnesty International Magyarország, a TASZ és a Transparency International Magyarország egyik tanulmánya alapján.

Az egyszeri, rendes költségvetésen felüli helyreállítási alapnál jövő őszig kellene teljesíteni a kifizetési feltételeket, azaz „mérföldköveket”, és 2026 végéig rendezhetik az utolsó igényléseket. A közelgő határidő és a csúszások miatt az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság már korábban figyelmeztette a tagállami hatóságokat, hogy siessenek.

A magyar kormánynak azért kell különösen igyekeznie, mert mostanra az egyedüli, amely nem kérhet rendes kifizetéseket. Pedig összesen 10,4 milliárd eurónyi (mostani árfolyamon közel 4000 milliárd forintnyi) támogatást és hitelt hívhatna le.

Mentik, ami menthető?

Fotó: DepositPhotos.com

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos júniusban azt kérte, hogy a kormányok „áramvonalasítsák” és egészítsék ki a terveiket egy olyan menüből, amely gyorsan végrehajtható intézkedésekből áll. „Csak olyan intézkedéseknek kellene a tervekben maradniuk, amelyek biztosan végrehajthatóak” – emelte ki Dombrovskis. A kormány épp akkortájt állt elő egy rendeletmódosítással, amellyel bármelyik pályázatnál felfüggesztheti a kifizetést.

Az Európai Bizottság egyik javaslata az volt, hogy a tagállami hatóságok helyezzék át a pénzt valamilyen független hitelezőhöz, így gyakorlatilag később is felhasználhatnák, vagy rakjanak át pénzt az InvestEU nevű alapba. Utóbbi programja 2027-ig tart, előbbinél a civil szervezetek tanulmányában hivatkozott módosító terv „minimum 5 évnyi programlebonyolítást” tart szükségesnek.

Kapcsolódó cikk Újabb részleteket közölt Brüsszel az Ukrajnát megsegítő pénzügyi akciótervről Kártérítés.

A Portfolio számítása alapján a magyar kormány a Magyar Fejlesztési Bankhoz (MFB-hez) csatornázna át 1600 milliárd forintnyi támogatást, ami a 4000 milliárd forintos keret több mint harmada lenne. A tervezetben valóban megjelent egy „Gazdasági reziliencia” nevű fejezet, amely még nincs benne a most érvényes dokumentumban.

Az új dokumentum egy InvestEU fejezetet is beillesztene. A tervezet megjegyezte: „a Magyar Fejlesztési Bank becslése alapján 250 millió eurót”, azaz közel 100 milliárd forintot terelnének át a helyreállítási alapból. Itt egy olyan mérföldkövet is beillesztenének, amely szerint 2025 végéig aláírnának egy átcsoportosítási megállapodást az Európai Bizottsággal.