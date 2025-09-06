Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Liverpool FC Sportbiznisz Szoboszlai Dominik

Mindenki az angolok hátát nézi – a Fradi a fasorban sincs

Imre Lőrinc

Hivatalosan is véget ért a nyári átigazolási időszak az európai futball-topligákban. A legnagyobb durranásra egészen az utolsó pillanatokig kellett várni, de minden idők legértékesebb transzfere, a brazil Neymar 2017-es átigazolása nem került veszélybe. Egyre nagyobb gazdasági erőfölényben vannak az angol első osztály, a Premier League csapatai, a legtöbbet költő tíz együttes közül kilenc is a szigetországból került ki. Az első ráadásul két magyar játékos leigazolásával is feltűnést keltett.

Minden idők legnagyobb futball-átigazolási csúcsa nem dőlt meg az idei nyári transzferidőszakban, de rekordokból így sem volt hiány. A top 10-es listát továbbra is Neymar vezeti, 222 millió euróval. Ezt a csillagászati összeget még 2017-ben tette le a Paris Saint-Germain a brazil támadóért a Barcelonának. A második helyen a francia Kylian Mbappé áll 180 millió euróval (itt szintén a PSG volt a vevő, a Monacótól), majd a brazil Philippe Coutinho jön 145 millió eurós összeggel, amit a Barcelona csengetett ki a középpályásért a Liverpoolnak. 

Ugyanakkor a dobogó közvetlen közelébe felkúszott idén nyáron egy svéd támadó, nevezetesen Alexander Isak. A Transfermarkt szerint a Liverpool 125 millió fontot, azaz 144 millió eurót (mostani árfolyamon több mint 56 milliárd forintot) fizetett a csatárért, aki hosszas huzavona után, az átigazolási ablak utolsó napján érkezett a szintén az angol bajnokságban szereplő Newcastle Unitedtől. Az Isak-transzfer ráadásul brit átigazolási rekordnak számít: a korábbi csúcs 115 millió font volt két szigetországi klub között, amikor két éve az ecuadori Moises Caicedo Brightonból tette át a székhelyét Londonba, és lett a Chelsea játékosa.

Alexander Isak szeptembertől már nem a Newcastle, hanem a Liverpool színeiben lőheti a gólokat
Fotó: Depositphotos

Visszatérve Isakhoz és a Liverpoolhoz: a „Vörösök” minden idők legnagyobb összegét költötték el új játékosokra egyetlen átigazolási időszakon belül. A Transfermarkt becslése szerint ez meghaladta a 483 millió eurót, de a klub által nyilvánosságra hozott összeg is több mint 446 millió eurós számláról tanúskodik. Isak mellett kiemelkedő volt még a német Florian Wirtzért adott 125 millió euró, miközben a francia Hugo Ekitiké is 95 millió euróba került. 

A negyedik legdrágább nyári Liverpool-transzfer egy magyar játékoshoz, Kerkez Miloshoz köthető: a magyar balszélsőért közel 47 millió eurót fizettek korábbi klubjának, a Bournemouthnak. A kapus Pécsi Ármin is Liverpoolba igazolt (1,78 millió euróért), amivel Szoboszlai Dominikkel kiegészülve már háromfőssé nőtt a magyar delegáció az angol bajnoki címvédőnél.

Köröket ver a Premier League a többiekre

A top 10 legtöbbet költő csapat közül az első hét Premier League klub. A Transfermarkt becslése szerint a Liverpool után viszonylag tisztes távolságban jön a Chelsea (328 millió euróval), majd a dobogó harmadik fokán az Arsenalt találjuk (293 millió euróval). A nyolcadik helyre a német Bayer Leverkusen tudott beférkőzni, 198 millió euróval. A Skysports listáján a nem angol klubok közül a spanyol Atlético Madrid tudott betörni a top 10-be, 176 millió euróval. A Real Madrid 167 millió eurót költött el, míg a Barcelona idén kifejezetten visszafogott volt a maga 27,5 millió eurójával.

A Premier League gazdasági erőfölénye idén nyáron még tovább hízott, és elemzők szerint ez a folyamat megállíthatatlan lesz a következő években is. Főleg a televíziós és egyéb közvetítési jogdíjak drasztikus emelkedése miatt az angol bajnokság köröket ver az egyéb bajnokságokra.

A Premier League csapatai a nyilvánosságra hozott adatok alapján összesen közel 3,2 milliárd fontot, átszámítva több mint 3,7 milliárd eurót költöttek el játékosokra. A második helyen az olasz első osztály (Serie A) áll, 896 millió fonttal. A különbség három és félszeres. A harmadik pozícióban a német Bundesliga zárt 563 millió fonttal, a negyediken a spanyol Primera División 500 millió fonttal, míg a francia Ligue 1 klubjai közel 476 millió fontot költöttek el.

A Premier League jövőbeli dominanciájára a liga népszerűsége és „eladhatósága” mellett az is utal, hogy évről-évre nagyságrendi lépéseket tud bemutatni az angol első osztályú bajnokság: a Skysport adatai alapján a 2016/2017-es nyári átigazolási szezonban 1,2 milliárd font volt a költések összege, ami a 2022/2023-as nyáron lépte át a 2 milliárd fontot. Az idei nyári átigazolási ablakban pedig érkezett az újabb, 3 milliárd font feletti mérföldkő.

De hol vannak a magyar csapatok?

A magyar klubok a gazdasági erejüket tekintve természetesen nem hasonlíthatóak össze a topligákkal. A legtöbbet költő, rekodbajnok és az ősztől az Európa Ligában szereplő Ferencváros a Transfermarkt szerint 4,4 millió eurót fizetett ki új játékosokért. A második helyen a tavaly a Mol tulajdonába kerülő Újpest végzett (2,15 millió euróval) a harmadikon pedig az ETO FC Győr (1,25 millió euróval). 

A magyar csapatok közül a Ferencváros költötte a legtöbbet új játékosokra
Fotó: Facebook / Ferencváros

Talán jobban járunk el, hogyha a magyar csapatok költéseit a régió egyéb bajnokságaiban szereplő klubokéhoz hasonlítjuk. A román éllovas CS Universitatea Craiova (3,98 millió euró), a szlovén NK Olimpija Ljubljana (1,35 millió euró) és a szlovák Slovan Bratislava (800 ezer euró) csapatát előzi a Fradi, azonban nem ér például az ukrán kirakatcsapat Sahtar Doneck (32 millió euró), a horvát GNK Dinamo Zagreb (16,8 millió euró) vagy a szerb Red Star Belgrade (13,65 millió euró) nyomába.   

A cseh és a lengyel bajnokság már egy másik szintet képvisel a gazdasági erőt tekintve, az osztrák ligához képest pedig még nagyobb a lemaradás. Itt a harmadik legtöbbet költő SK Sturm Graz is nagyobb összeget fordított új játékosokra a nyáron, mint a Magyarországon vezető Ferencváros (4,7 millió euró vs. 4,4 millió euró). 

Hozzá kell azonban tenni, hogy a régiós bajnokságok csapatainak jelentős része elsősorban a fiatal, vagy még nem befutott játékosok leigazolásában, kinevelésében és az európai topligákba való továbbértékesítésében jeleskedik. A futballisták is sokszor ugródeszkaként tekintenek a kelet-közép-európai bajnokságokra. Erre utal az is, hogy a legjobb utánpótlásnevelő csapatoknak több bevételük származik az eladásokból, mint amennyit költenek új játékosokra. Ebből a szempontból idén leginkább a szerbek, a szlovákok és az osztrákok jeleskedtek, de a Fradi is 3,8 millió euró pluszban zárt, kizárólag a játékosmozgásokat tekintve. Ebben nagy szerepe volt a brazil Saldanha eladásának, aki egy szezon után 8 millió euró körüli összegért távozott az Egyesült Arab Emirátusokba. Ez nagyjából a duplája annak, mint amennyiért egy évvel korábban a budapesti zöld-fehér klub leigazolta a belgrádi Partizantól.

Szintet lépett a női futball

A női futball is fontos mérföldkövet ért el idén nyáron. Néhány nappal az átigazolási időszak vége előtt rekordot jelentő összegért váltott csapatot Lizbeth Ovalle. A mexikói támadó játékjogáért 1,5 millió dollárt, átszámítva 1,28 millió eurót fizetett az amerikai Orlando Pride a mexikói Tigres UANL csapatának. Ha az idei nyári férfi átigazolási csúccsal, Alexander Isak 144 millió eurós árcédulájával hasonlítjuk össze, akkor még mindig jelentős a különbség. 

A mexikói Lizbeth Ovalle lett minden idők legdrágább női futballistája
Fotó: Depositphotos

Az angol női első osztály (Women's Super League) is szintet lépett, hiszen megtörént az első 1 millió font feletti átigazolás: Olivia Smith 1,1 millió fontért, vagyis 1,29 millió euróért váltott klubot. A Liverpool idén női és férfi vonalon is jeleskedett, hiszen a kanadai támadó szintén a „Vörösökhöz” költözött át, méghozzá az Arsenal csapatát maga mögött hagyva.

