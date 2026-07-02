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Átírják a német adórendszert, hajnalig vitatkoztak róla

mfor.hu

Átfogó reformok jönnek.

A CDU/CSU és az SPD pártok vezetőiből álló német koalíciós tanács több mint hétórás egyeztetésen szerda éjjel megállapodásra jutott a gazdasági növekedést ösztönző és a szociális ellátórendszerek stabilizálását célzó reformcsomagról.

A csomag a tervek szerint az egészségügyi és nyugdíjrendszer reformja mellett a személyi jövedelemadó átalakítását is tartalmazza.

A Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió pártszövetsége, valamint a Német Szociáldemokrata Párt alkotta kormánykoalíció vezetői a részleteket csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón ismertetik.

A dpa értesülése szerint a koalíciós partnerek mintegy harminc intézkedésről már az egyeztetés előtt egyetértésre jutottak. A legvitatottabb kérdés a személyi jövedelemadó reformja volt, amelyet 2027. január 1-jétől vezetnének be, elsősorban az alacsony és közepes jövedelműek adóterheinek csökkentése érdekében.

A finanszírozás módjáról ugyanakkor éles vita alakult ki. Az SPD a legfelső adókulcs és az örökösödési adó emelését szorgalmazta, ezt azonban az uniópártok elutasították. A tárgyalásokon felmerült a magas jövedelműeket terhelő különadó emelése, az általános forgalmi adó növelése, támogatások csökkentése és költségvetési megtakarítások is.

A nyugdíjreform ügyében a felek egyetértettek abban, hogy a szakértői bizottság ajánlásait teljes egészében végrehajtják, ennek ütemtervét várhatóan szintén csütörtökön ismertetik. Az egészségbiztosítási rendszer megtakarítási csomagja már parlamenti eljárás alatt áll.

A bürokrácia csökkentését célzó intézkedésekről nem volt vita, ezen a területen már több könnyítést is bejelenthet a kormány.

Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök reményét fejezte ki, hogy a reformcsomag hozzájárul a lakossági bizalom helyreállításához. Hangsúlyozta: Németország súlyos válsághelyzetben van, de korábban is sikerült hasonló nehézségeken úrrá lennie.

(MTI)

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