Átírná a kormány a földgáz biztonsági tartalék szabályait

A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a módosítás célja az lenne, hogy Magyarország felkészültebben reagálhasson az ellátási zavarokra, és csökkentse az esetleges importkiesésekből fakadó kockázatokat – írja a Portfolio.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy 2026. július 1-jétől jelentősen megemelné a kötelezően fenntartandó földgázkészlet szintjét: a biztonsági készlet nagysága 13 789 948 MWh mobil földgázkészletre nőne.

Ez a mennyiség azt a stratégiai tartalékot jelenti, amelyet az államnak és a rendszer szereplőinek szükség esetén mozgósítható formában kellene fenntartaniuk, például ellátási zavar vagy rendkívüli piaci helyzet esetén.

A javaslat szerint a betárolási kapacitásnak legalább napi 105 561 MWh szinten kellene rendelkezésre állnia, míg a kitárolási kapacitás minimumát napi 211 122 MWh-ban határoznák meg.