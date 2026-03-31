Makró Gáz

Átírná a kormány a földgáz biztonsági tartalék szabályait

mfor.hu

A kormány egy új rendelettervezetben emelné meg a földgáz biztonsági készletének mértékét, reagálva a nemzetközi energiabiztonsági helyzet romlására. 

A társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat szerint a módosítás célja az lenne, hogy Magyarország felkészültebben reagálhasson az ellátási zavarokra, és csökkentse az esetleges importkiesésekből fakadó kockázatokat – írja a Portfolio.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy 2026. július 1-jétől jelentősen megemelné a kötelezően fenntartandó földgázkészlet szintjét: a biztonsági készlet nagysága 13 789 948 MWh mobil földgázkészletre nőne.

Ez a mennyiség azt a stratégiai tartalékot jelenti, amelyet az államnak és a rendszer szereplőinek szükség esetén mozgósítható formában kellene fenntartaniuk, például ellátási zavar vagy rendkívüli piaci helyzet esetén.

A javaslat szerint a betárolási kapacitásnak legalább napi 105 561 MWh szinten kellene rendelkezésre állnia, míg a kitárolási kapacitás minimumát napi 211 122 MWh-ban határoznák meg.

Felújíthatják a 2022-ben az orosz energiaválság alatt hozott intézkedéseket – mondta kedden az Európai Unió energiabiztosa.

Nagyon gyorsan megdrágult az Ural-típusú olaj a Brenthez képest a közel-keleti háború hatására.

Több milliárd forintos többletkiadása lesz az államnak a kompenzáción.

Alig jegyezték be, máris végelszámolás alatt áll Nyerges Zsolt vállalkozása.

A piaci folyamatok alakultak kedvezően.

Ritkán látható mértékű – az egyszeri hatásoknak, vagyis a választásokhoz (is) köthető kormányzati kifizetéseknek köszönhető – béremelkedési ütemet mért januárban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A kormányzat nem is késett a dicshimnusszal, az elemzők viszont már jóval óvatosabbak. A költségvetési szféra nagyon erősen húz (az egészségügyet leszámítva), de a vállalatok a rájuk nehezedő bérnyomás miatt egyre több dolgozót bocsáthatnak el.

Aki védett áron tankolhat, annak nem kell izgulnia.

A szinte minden iparágban használt műanyagokat döntően kőolajszármazékokból állítják elő.

Februári adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal.

A bruttó átlagkereset 846 600 forint volt januárban Magyarországon. A nettó átlagkereset pedig 585 700 forint – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

