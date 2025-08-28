Átlátszó: az Adrián randiznak a NER luxusjachtjai

Egymás után bukkannak fel a NER által használt luxusjachtok az Adriai-tengeren – éppen akkor, amikor Orbán Viktor is ott nyaral. A különbség néhány kilométer vagy épp egy sziget, ami azonban könnyen áthidalható, hiszen a miniszterelnök elvileg idén is egy vitorlással közlekedik. Hogy pontosan merre tart, csak a közösségi oldalakra feltöltött képekből lehet rekonstruálni, de a Seagull MRD, a Lady MRD és a Rose d’Or útvonala követhető. Utóbbi például Cannes-ból érkezett meg Montenegróba – írja az Átlátszó.

