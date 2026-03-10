6p

Makró ATM Bankjegy készpénz

ATM-es befizetés és készpénzfelvét: figyeljünk a részletekre!

Csomorné Dr. Lajkó Ildikó Erzsébet
A Magyar Nemzeti Bankon belül működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja

A Magyarországon üzemeltetett ATM-ekből történő készpénzfelvétel feltételei, az ingyenes felvét lehetőségei, valamint az olyan problémák, mint a hibás kifizetés, a bankkártya „elnyelése”, vagy a kétszeres terhelés, visszatérő kérdések. Jelen cikk célja az ilyen és hasonló, tipikus tranzakciókkal kapcsolatos esetek bemutatása, valamint az ezekből levonható tanulságok összegzése.

Legyen gyanús, ha nem ad ki bizonylatot az ATM a készpénzfizetésről!

Egy kártyabirtokos panaszbejelentése szerint 2024 augusztusában egy, a számlavezető bank által üzemeltetett ATM-készülékbe 230 ezer forintot fizetett be, azonban az összeg nem jelent meg a képernyőn, és nem írták jóvá a számlán sem. Bizonylatot sem kapott az ügyfél a befizetésről, annak ellenére, hogy igényelt ilyet.

A kártyabirtokos kérte az ügy kivizsgálását és az összeg jóváírását, azonban a bank a panaszt elutasította, arra hivatkozva, hogy az ATM journalszalagja (vagyis a tranzakció kontrollját segítő naplója) és eszközlogja (informatikai napló a műveletekről) alapján 30 ezer forint befizetése volt igazolható. Ezután a Magyar Nemzeti Bankon belül működő Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) fordult a károsult.

Az eljárás során megállapították, hogy az ATM (annak műszaknaplója szerint) a tranzakció időpontjában átmeneti technikai hibával működött, nem tudta felismerni és megszámolni az összes berakott bankjegyeket, így arról bizonylatot sem adott ki. Ennek eredményeként a szolgáltató jóváírta a fennmaradó 200 ezer forintot.

Csak akkor hagyjuk jóvá a befizetés során a képernyőn megjelenő összeget, ha az pontosan megegyezik a befizetett összeggel!

Egy másik békéltetési ügyben az érintett ügyfél azt állította, hogy ugyanazon a napon, egymás után 3 részletben, összesen 6 millió forintot fizetett be a számlavezető bankja által működtetett ATM-ben, ennek ellenére csak 5 060 000 forint jelent meg a számláján. Kérte a befizetés ellenőrzését, és a bank 940 ezer forint különbözet jóváírására kötelezését.

Az eljárás során azonban a rendszeradatok és a kamerafelvételek is igazolták, hogy valójában nem 6 millió, hanem 5 060 000 forint befizetése történt meg három részletben: először 2 160 000, majd 880 ezer, végül 2 020 000 forint összegben. Az ügyfél a részbefizetések összegét minden alkalommal külön-külön jóváhagyta a képernyőn, így a követelés nem volt megalapozott.

Figyeljünk arra, ha az ATM-automatánál a sorban előttünk álló személy nem lépett ki a gép menüjéből!

Egy panasztevő 1 millió forintot fizetett be az ATM-be, amelyet azonban nem a saját számláján írtak jóvá. Kérte a befizetett összeg jóváírását. Mivel a bank a panaszt elutasította, az ügyfél jogorvoslattal élt és kérte az összeg megtérítését.

A PBT vizsgálata során kiderült, hogy az előző ügyfél nem fejezte be a tranzakcióját, és nem lépett ki az ATM menüjéből. Az érintett a mobiltelefonjának érintésével, Apple Pay alkalmazással próbálta elindítani a befizetést, pin-kód megadása nélkül. A saját számlára történő befizetési tranzakciót választotta és azt jóvá is hagyta, így a banki rendszer az indító kártya mögött álló számlán – amely a sorban előtte álló ügyfélé volt – írta jóvá a befizetett 1 millió forint összeget.

Mi a tanulság? Mielőtt ATM-készpénzbefizetést indítunk, mindig győződjünk meg arról, hogy az ATM új tranzakcióra kész állapotban van-e. Ha bármilyen furcsaságot tapasztalunk a gépen, akkor ne indítsuk el a tranzakciót! Legyen mindig gyanús, ha a készpénzbefizetést megelőzően nem kéri a gép pin-kód megadását! A történethez hozzátartozik, hogy a legtöbb magyar bank által működtetett ATM a készpénzbefizetést megelőzően elkéri a pin-kódunkat.

Az ATM-s készpénzfelvételekre vonatkozó tapasztalatok

A technikai fejlődésnek és a pénzforgalmi szolgáltatóknál az elmúlt években megvalósult termékfejlesztéseknek is köszönhetően ma már nemcsak hagyományos bankkártyával, de digitálisan (például Google Pay vagy Apple Pay) keresztül is lehet készpénzt felvenni ATM-ből. Előbbi esetén a tranzakció az úgynevezett érintéses funkcióval vagy a bankkártya gépbe helyezésével is indítható.

Mindig lépjünk ki mi is a ATM menüjéből, ha befejeztük a tranzakciót!

Számos új, ATM-készpénzfelvéttel kapcsolatos ügyben derült fény ugyanazon típusú, újkeletű hibára. Egy ügyfél ugyanazon a napon, egymás után, ugyanazon bank által működtetett ATM-ből két készpénzfelvételt indított. Az első tranzakció sikeres volt, a második esetében azonban a gép nem adta ki az igényelt összeget. A bank a panaszt elutasította, ezért az ügyfél jogorvoslattal élt, és indítványozta a vitatott összeg bank általi megtérítését.

Az esettel kapcsolatos békéltetési eljárás során tisztázódott, hogy az ügyfél második tranzakciója is – a journalszalag, leltáradatok, és az utólagos ellenőrzési információk alapján – sikeres volt. Az ügyfél az első műveletet úgy indította, hogy a bankkártyáját a gép e célra szolgáló NFC-felületéhez érintette, megadta a pin-kódot, kiválasztotta a felvenni kívánt összeget, majd azt az automata leszámolta és kiadta azt. Ezután viszont elmulasztotta a gép menüjéből történő kilépést.

Érintéses funkció esetében, ha a kártyabirtokos kilépés vagy a tranzakció megszakítása nélkül belépve marad, majd eltávozik az ATM-től, a készülékben egy időmérési folyamat indul el. Ilyenkor a gép úgy érzékeli, hogy az ügyfél „tétlen”. Meghatározott idő elteltével – amelynek hossza a szolgáltatók által banktitoknak minősített – a képernyőn megjelenik a tranzakció folytatására vagy új tranzakció indítására vonatkozó kérdés, és az időmérés újraindul.

Ügyeljünk a részletekre, alaposan kell ellenőrizni mindent
Fotó: Depositphotos

Ha erre reagál az ügyfél és megnyomja a kilépés gombot (vagy azt jelzi, hogy nem kíván új tranzakciót indítani), akkor az automata kilépteti. Ha azonban nem válaszol a kérdésre, annak két különböző következménye lehet. Ha az adott idő még nem járt le, de közben egy másik személy készpénzfelvételi tranzakciót kezdeményez ugyanazon a gépen, a készpénzfelvét összegével az eredeti ügyfél számláját terhelik meg. Ha pedig lejárt az ATM-et működtető bank által megszabott idő, akkor a gép automatikusan kilépteti az ügyfelet a menüből.

Vizsgáljuk meg, hogy esetleg nincs-e több bankjegykiadó nyílás az ATM-en! Egy másik ügyben az érintett nem vette észre, hogy olyan készüléken indította a tranzakciót, melynek két készpénzkiadó nyílása volt, és csak az egyiken ellenőrizte, hogy kifizette-e a gép az összeget. Amikor azt tapasztalta, hogy az ATM nem adott ki bankjegyeket, távozott. Az eljárás során derült fény arra, hogy az automata a másik bankjegykiadó nyíláson keresztül helyezte ki az összeget, amelyet a videofelvétel alapján nagy valószínűséggel az érintettet követő ügyfél vitt el. Tanulság, hogy minden esetben vizsgáljuk meg, hogy hány kiadónyílás található a gépen, és készpénzfelvételkor mindet ellenőrizzük!

Fontos változás az ingyenes készpénzfelvételnél: a hatályos szabályozás szerint az adott naptári hónapban az első két alkalommal forintban teljesített ingyenes ATM-készpénzfelvétel együttes összege 300 ezer forintra emelkedett idén februártól a pénzforgalomról szóló törvény módosítása alapján.

