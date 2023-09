Atomalkut kötött Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a szlovák gazdasági miniszterrel, Peter Dovhunnal írja alá a szóban forgó megállapodást, amelynek értelmében a két ország összehangolja részvételét a nukleáris fejlesztésekben.

"Ez segít majd minket abban, hogy ezeket az új technológiákat minél előbb nemzeti energiamixünkben alkalmazhassuk" - emelte ki Szijjártó Péter.

Peter Dovhun szlovák gazdasági miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban 2023. szeptember 27-én. Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Leszögezte, hogy az európai energiaellátási válságra a legjobb megoldást a nukleáris kapacitások növelése jelenti, mivel az atomerőművek olcsón és biztonságosan tudnak nagy mennyiségű elektromos áramot előállítani.

Ráadásul - mint többek között megjegyezte - a nukleáris energia kifejezetten környezetbarátnak minősíthető, amit az is jól mutat, hogy a paksi bővítés nyomán évi 17 millió tonnányi szén-dioxid kibocsátása lesz kiváltható.

(MTI)