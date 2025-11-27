Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A Szallas.hu adatai szerint a tó térségében Siófok, Hévíz, Keszthely, Balatonfüred és Balatonkenese a legnépszerűbb. Őszhöz képest eltolódik a kereslet, a téli időszakban a vendégek nagyobb arányban keresik az ellátással és kényelmi szolgáltatásokkal rendelkező szálláshelyeket. Nő a négy- és ötcsillagos hotelek iránti érdeklődés, és ezzel együtt az all inclusive, a félpanzió és a teljes ellátás aránya is.

Kapcsolódó cikk Klasszis TopDesign 2025: ezek a szállodák és éttermek nyerték el a rangos díjakat Neves szakmai díjat adtak át.

A térségbe utazók 53 százaléka két, 27 százaléka három éjszakára foglal szállást, egy éjszakát a vendégek tizede tölt a térségben, négy éjszakára 7 százalék, öt vagy több éjszakára pedig 3 százalék érkezik. A téli balatoni foglalások többsége kétfős utazás, és a vendégek közel háromnegyede wellness-szálláshelyet választ. A hotelek adják a térségi foglalások 66 százalékát, az apartmanok 18 százalékot, a vendégházak 9 százalékot, a panziók és egyéb szállástípusok pedig 4-4 százalékot képviselnek.

Kapcsolódó cikk Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál Visszatér egy lehetőség.

A balatoni téli foglalások 49 százaléka 70-170 ezer forint közötti értékű a Szallas.hu adatai szerint. A legfeljebb 70 ezer forintos foglalások aránya 22 százalék, a 170-270 ezer forintos foglalásoké 17 százalék, míg a 270 ezer forint felettieké 12 százalék.

Az országos foglalási toplistát Budapest, Eger és Gyula vezeti, ezeket a városokat Pécs, Siófok, Szeged, Hajdúszoboszló, Miskolc és Zalakaros követi. A hotelek részesedése országosan 47 százalék, az apartmanoké 22, a vendégházaké 17, a panzióké 10, míg az egyéb szállástípusoké 4 százalék.

(MTI)