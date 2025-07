Átszervezés jön a K&H Banknál

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A K&H új informatikai és innovációs vezetője Lóska Gergely. A Budapesti Corvinus Egyetemen közgazdasági diplomát, majd a brit Warwick Business School-ban MBA képesítést szerzett. Pályafutása során több területen is vezetői tapasztalatot szerzett a K&H-nál, legutóbb az Üzleti banki támogatás és tanácsadás igazgatóságot irányította. Mostantól az IT üzemeltetés és a digitális transzformáció területen erősíti a K&H Vezetői bizottságát és országcsapatát.

Az átszervezés részeként a jelenlegi Innováció, IT és operáció divízió két területre válik szét. Az operációs és pénzforgalmi szolgáltatások a Pénzügyi divízió, s így vezetője, Gombás Attila irányítása alá kerülnek. Ezzel párhuzamosan új, stratégiai vezetői pozíció jön létre: a Chief Information & Innovation Officer (CIIO), azaz informatikai és innovációs vezető. A CIIO irányítása alá tartozik majd az IT és Innovációs igazgatóság, valamint a frissen létrehozandó Központi portfólió- és projektmenedzsment iroda (PMO).

