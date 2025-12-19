Áttörés: októberben elérte a mérföldkövet a nettó mediánbér

2p
Először jött ki 400 ezer forint feletti érték a nettó mediánkereset kiszámításánál: októberben 401 100 forint volt. A leggazdagabb ötödbe tartozók jövedelme lassabban növekedett, mint a középen állóké, az adatokat pedig a közszféra béremelései húzták felfelé.

Átlépte a 400 ezer forintot a nettó mediánkereset: 401 100 forintra jött ki a középső érték októberben – derül ki a Központi Statisztikai Hibatal pénteken közzétett adataiból. A nettó átlagkereset 482 400 forint volt októberben, ez éppen 10 százalékkal magasabb a tavaly októberinél. A reálkereset 5,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest.

Az év első tíz hónapját nézve 476 600 forint volt a nettó átlagkereset, ez alacsonyabb mértékben, 9,3 százalékkal haladja meg a tavalyi első tíz hónap adatát.

A közszférában folytatódott az előző hónapok trendje: októberben is túltett a béremelekedés mértéke a versenyszféráén. Azonban érdekes, hogy a jövedelmi ötödönként vett bruttó keresetnövekedés nem volt egyenletes: míg a negyedik negyedig folyamatosan nőtt, a leggazdagabb ötödbe tartozóké hasonló mértékben emelkedett, mint a legszegényebbeké. Az első ötöd bruttó átlagkeresete 8,3 százalékkal, az ötödik ötödé 8,6 százalékkal növekedett októberben.

Az elemzői kommentárok részletes összefoglalójával az Mfor a délelőtt folyamán jelentkezik.

 

