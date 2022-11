Áttörést nem, de egy fontos döntést hozott a klímacsúcs

Az ülés zárónyilatkozatában sürgették a károsanyag-kibocsátás csökkentésének felgyorsítását; a nyilatkozatot a konferenciát vezető Számeh Sukri egyiptomi külügyminiszter jelentette be vasárnap hajnalban. A nyilatkozat szerint továbbra is érvényes az a célkitűzés, hogy az iparosodás előtti helyzethez képest megpróbálják 1,5 Celsius-fok alatt tartani a globális átlaghőmérséklet emelkedését.

Kapcsolódó cikk Üzentek az óriáscégek a világ kormányainak a klímaváltozás miatt A cégek közül több olyan szektorban tevékeny, amely kedvezőtlen környezeti hatásairól ismert.

A megállapodásban felszólították az országokat, csökkentsék a fosszilis tüzelőanyagok támogatását. Közölték azt is, hogy a részletek kidolgozása a jövőre tartandó következő konferenciára maradt.

Az alapról szóló döntést üdvözölte António Guterres ENSZ-főtitkár is. A közösségi oldalakon nyilvánosságra hozott videoüzenetében fontos politikai jelzésnek nevezte a megállapodást, és úgy vélte, az jelentős lépés az igazságosabb teherviselés irányában is. Espen Barth Eide norvég klímaügyi miniszter a megállapodás bejelentését követően újságíróknak viszont azt mondta, "erősebb megegyezést" remélt. Úgy vélte, bár a megállapodásban nem szakítottak teljesen a tavaly Glasgow-ban elfogadotthoz hasonló klímamegállapodással, de nem is növelték a célkitűzéseket. Hozzátette: a résztvevők leginkább a támogatások kérdésére összpontosítottak.

Klímaaktivisták tüntetnek az ENSZ 27. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP27) otthont adó épület közelében az egyiptomi Sarm-es-Sejkben 2022. november 10-én. A november 18-ig tartó klímakonferencián mintegy 200 ország küldöttsége vesz rész (Fotó: MTI / AP / Peter Dejong) Klímaaktivisták tüntetnek az ENSZ 27. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP27) otthont adó épület közelében az egyiptomi Sarm-es-Sejkben 2022. november 10-én. A november 18-ig tartó klímakonferencián mintegy 200 ország küldöttsége vesz rész (Fotó: MTI / AP / Peter Dejong)

Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos szintén csalódottságát fejezte ki, leszögezve: a megállapodás "nem jelent előrelépést" sem a bolygó, sem az emberek számára. Úgy vélte, egyes országok "még mindig nem elég elkötelezettek" az átlaghőmérséklet szabályozásával kapcsolatban, és sajnálatát fejezte ki, amiért "nem használtak erősebb megfogalmazásokat az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatban". "Tehettünk volna többet" - jelentette ki. Az ENSZ idei klímakonferenciáján - amely november 6-án kezdődött - mintegy 34 ezren vettek részt. (MTI)