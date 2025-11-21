Áttörte a lélektani határt a dízel ára

Bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára szombattól – írja a holtankoljak.hu. A gázolaj beszerzési ára változatlan marad, ugyanakkor a korábbi áremelkedés miatt pénteken mégis átlépte a 600 forintos küszöböt.

November 21-én, pénteken a benzin átlagára 579 forint literenként, egy liter gázolaj pedig átlagosan 602 forintért kapható a kutakon. Augusztus 8. óra nem fordult elő, hogy a dízel átlagára meghaladja a 600 forintos szintet.

A benzikutak árazása között nagy lehet a szórás. Városi kutakon akár 560 forint alatti benzinárral is találkozhatunk, az autópályák mellett viszont a 630-640 forintos ár sem ritka. A gázolajat városban 575 forintos ártól tankolhatjuk literenként, az autópályák mellett pedig akár 650-670 forintot is elkérhetnek érte.

