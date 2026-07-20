Átvették Orbán Viktortól a bot a küllő között szerepét az uniós szankciók ügyében

Komoly akadálynak ütközött az Európai Unió következő, tárgyalás alatt álló Oroszország elleni szankciós csomagja, amely megtiltaná az európai cégeknek az orosz cseppfolyósított földgáz szállítását tartályhajóikon – írja a Politico brüsszeli hírlevele hétfőn négy uniós diplomatára hivatkozva.

A legnagyobb ellenző Görögország, amely azt állítja, hogy a tilalom végzetes hatással lenne hajózási iparágára. Az ügyben kedden is tartanak egy találkozót, de a szankciós csomag sorsa várhatóan az uniós nagykövetek szerdai találkozóján dőlhet el.

Az uniós vezetés most azon dolgozik, hogy bemutassák, a tiltás nagyobb kárt okozna Oroszországnak mint amekkorát Görögország lenne kénytelen elszenvedni, illetve arról is megpróbálják meggyőzni a görög kormányt, hogy a szankciót nem lesz könnyű az érintett hajók egyszerű zászlócseréjével megkerülni.

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Az athéni vonakodás a teljes szankciós csomag elfogadását veszélybe sodorja, miközben az uniós vezetők azt remélik, az intézkedések jelentősen emelnék az Oroszországra a háború befejezése irányába helyeződő gazdasági nyomást.

„Próbálunk kikeveredni ebből a helyzettől, de amit ez a helyzet mutat, az az, hogy kezdünk beleütközni az alapvető gazdasági érdekekbe”

- fogalmazott a lapnak egy diplomata.

Végső megoldásként szóba kerülhet az is hogy Görögország felmentést kap a szankciók ezen része alól.

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Más tagországok viszont azzal érvelnek, hogy ők is komoly áldozatokat hoztak a szankciók érdekében, Németország például gázimportjának több mint feléről mondott le.