"Atyaúristen, sikerült!" - A hét videója

Öt hónappal a jelentkezési határidő után csütörtök este nyolckor kiderültek a felvételi ponthatárok, és hogy kit melyik egyetemre vettek fel. Budapesten a városligeti napozóréten várták a fiatalokat, s ők jöttek is rendesen. A várakozás közben kérdeztük a fiatalokat arról, hogy mennyire izgulnak, milyen szakra jelentkeztek, szükségük lesz-e Diákhitelre vagy drága albérletbe kell-e költözniük, vagy hogy gondolkoztak-e külföldi továbbtanulásban is. De szó esett arról is, hogy méltatlannak tartják a pedagógusok jelenlegi helyzetét, hiszen ők nevelik a jövő generációját.