Audi-földek: Borkai Zsolt jachtos ügyvédje kijött a fényre

Hivatalosan is Rákosfalvy Zoltán és Somogyi János lett a tulajdonosa az Immobilien Trade Center Kft.-nek - derül ki nyilvános adatbázisokból. Győr két közismert milliárdos vállalkozójáról van szó, valamint arról a cégről, amelynek a neve felmerült már az Audi telekvásárlásával kapcsolatos botrányban is 2012-ben. Az ingatlanos társaságnak tavaly októberig az SR Group S.A. nevű luxembourgi vállalkozás volt a tulajdonosa, de azóta már Rákosfalvy Zoltán és Somogyi János a nevére vette, de valamiért csak idén március közepén jegyezték be a változást.

A sztori közismert, amit éppen az a Dezső András írt meg a HVG-ben, akit mostanában propagandistázott le Magyar Péter. A botrányos telekügylet lényege: a Luxemburgban bejegyzett, akkor még ismeretlen tulajdonosi hátterű SR Group SA a győri önkormányzat ügyvédje, a korábban a fideszes, most építési és közlekedési miniszter Lázár Jánosnak is jogi tanácsokat adó Rákosfalvy Zoltán segítségével jutott szántóföldekhez ott, ahol várhatóan az Audi logisztikai központja épül majd fel, noha erre törvényesen nem is lett volna lehetősége, hiszen cég nem vásárolhat földet, külföldi pedig pláne nem. Éppen ezért a szántóföldeket Rákosfalvy vásárolta fel magánszemélyként, majd a földhivatal engedélyezte, hogy az addig szántóföldként bejegyzett ingatlant a jövőben ipari-kereskedelmi célra hasznosíthassa annak tulajdonosa. Ekkor az addig Rákosfalvy nevén lévő terület a luxemburgi cég magyar leányvállalatának, az SR Invest Logistic Kft.-nek a nevére került.

A győri városháza

Fotó: Mfor/Mester Nándor

A G7 cikke szerint a cég elérhető beszámolói szerint a 2010-ben alapított vállalat éveken keresztül gyűjtögette az eladásra vásárolt telkeket, amelyek nagy részétől 2014-ben szabadult meg. Épp abban az évben, amikor a Győri Ipari Park bővítési területén a telekértékesítés zajlott, és néhány hónappal azelőtt, hogy az Audi logisztikai központjának építésébe belekezdtek volna. Az ingatlanok eladásán tényleg hatalmasat kaszáltak. Az utolsó évben, amikor a telkek még megvoltak, kicsivel kevesebb mint 1,5 milliárd forinton tartották nyilván őket, azaz ennyiért vásárolták. Egy évvel később azonban majdnem 7 milliárd forintnyi bevétele volt a cégnek, miközben a telkek nagy részétől megszabadult. Persze másból is jöhetett be pénz, de a kimutatások szerint elég egyértelműnek tűnik, hogy 4-5 milliárd forintot biztosan kereshettek az ingatlanbizniszen.

Az SR Invest Kft.-ből 2013-ban lett Győri Logisztikai Park Kft., majd 2015 óta fut Immobilien Trade Center Kft. néven. A G7 cikke szerint 2014 végén majdnem 5,6 milliárd forint volt a társaság bankszámláin és pénztárában. Ebből pedig azóta fokozatosan vette fel osztalék formájában a százmilliókat a tulajdonos: négy év alatt több mint 1,3 milliárd forintot. Mindezt úgy, hogy a vállalatnak érdemi tevékenysége nem nagyon volt. A legutóbbi beszámolójából az derül ki, hogy 2022-ben sem volt bevételük, ellenben 119 millió forintos profittal zártak, a luxembourgi SR Group igazgatójaként pedig úgy döntött Rákosfalvy Zoltán, hogy 2,7 milliárd forintos eredménytartalékot képeznek. A luxemburgi offshore tulajdonban lévő cég irányító posztjait Rákosfalvy és Somogyi töltik be.

Az pedig egy 2019-es történet, hogy Borkai Zsolt még regnáló győri polgármesterként a Rákosfalvy Zoltán érdekeltségébe tartozó, az Audinak eladott földeken meggazdagodó cég Cessnáján vitte körutazásra az Audi vezérét és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. A 24.hu írta meg, hogy Rákosfalvy Zoltán ügyvéd mellett a volt polgármesterrel szintén bensőséges kapcsolatot ápoló milliárdosnak, Somogyi Jánosnak is van saját gépe. Azon a bizonyos adriai jachton, ahol Borkai látványosan megcsalta a feleségét, ott volt Rákosfalvy Zoltán ügyvéd is.

