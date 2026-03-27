Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Korlátozná a fiatalkorúak közösségimédia-használatát az osztrák kormány. A koalíció tagjai megállapodtak abban, hogy a 14 év alatti gyerekeket meg kell védeni a függőséget okozó algoritmusoktól és az internetes szexuális ragadozóktól. Andreas Babler alkancellár arról beszélt, nem nézhetik tétlenül, hogy a platformok függővé teszik, sőt, gyakran meg is betegítik a gyerekeket – írja a 24.hu.

A törvénytervezet részleteit június végéig dolgozhatják ki, a bevezetés időpontjáról még folynak az egyeztetések. Azokat az oldalakat érintheti a tilalom, amelyek a vizsgálatok alapján függőséget okozó algoritmusokat működtetnek, illetve megjelennek rajtuk problémás tartalmak.

Ausztrália tavaly decemberben vezette be a közösségi média tilalmát a tizenhat év alattiaknak, a példájukat pedig a világ számos országa követni kívánja. A francia parlament alsóháza januárban már elfogadta a tizenöt év alattiakra vonatkozó tiltást.

Az Mfor korábban részletesen foglalkozott a közösségi média gyerekekre gyakorolt hatásaival, az uniós szabályozás megalkotásáról pedig az Európai Parlament alelnökét is kérdeztük Brüsszelben.