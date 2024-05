Áprilisban kapkodtak az új autók után, a használt autók piaca csak kullog

A Datahouse által közétett, legfrissebb adatok szerint idén áprilisban 10 402 új személyautót helyeztek forgalomba - jelentette az MTI. Ez a tavaly áprilisi számokhoz képest jelentős, 21,4 százalékos növekedés - számolta ki pénteken közzétett elemzésében a Használtautó.hu. Az első 4 hónapban pedig 10,4 százalékos növekedéssel 42 075-tel több új személyautó közlekedik az utakon tették hozzá. Kishaszongépjárműből 46,3 százalékkal többet helyeztek forgalomba, mint tavaly áprilisban (összesen 2417-et), míg az első négy hónapban 22,3 százalékos ugrással 10 664 új kishaszongépjármű jelent meg a forgalomban. Tavalyhoz képest akár 10-15 százalékos csökkenést mutatnak a rendelhető és készleten lévő új autók átlagárai a hirdetők kínálatában. Az elemzés szerint ez nagyban hozzájárult az újautó-piac ugrásszerű növekedéséhez is.

A használtautók piaca is nőni tudott

Fotó: Kaposvár Most

A használtautó piac lassabban nő

Noha a hazai jövedelmek reálértéke ismét felfelé ível, a kereslet növekedése az autópiacon ezt csak bizonyos késéssel fogja követni - kommentálta a használt személyautók importjára vonatkozó legfrissebb adatokat pénteki elemzésében Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója.

Áprilisban a DataHouse adatai szerint 8917 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami az egy évvel ezelőtti 8173-hoz képest több mint 9 százalékos növekedést jelent. Az első négy hónapban a használtautó-import mennyisége 36 133 volt, 3,6 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit.

Halász Bertalan szerint az alapprobléma továbbra is az, hogy az elmúlt években jelentősen megdrágultak a nyugati piacokon a használt autók. Úgy vélte, érdemi, trendszerű elmozdulás legkorábban a második félévben következhet be, és éves szinten a behozott autók mennyisége 5-6 százaléknál nagyobb mértékben nem fog nőni.

A használtautó-import alakulására negatív hatást gyakorol az euró árfolyama is. Az import árelőnye jelentősen visszaesett, és a használt autók iránti kereslet egy részét a belföldi használtautó-piacra terelte, amely jelenleg havi 76 ezer személyautó feletti forgalmával hónapról hónapra dönti meg korábbi rekordértékeit - fűzte hozzá a JóAutók.hu.

Az elemzés kitért arra, hogy az évek során jelentősen változott a behozott használt autók márkaösszetétele is. Vesztettek korábbi súlyukból a német presztízsmárkák (Audi, BMW, Mercedes), amelyek egyike sem került az idén a legnépszerűbb márkák listájának első három helyére. Emellett csökkent a koncentráció is, tíz éve még az első hat legnépszerűbb márka tette ki a teljes behozatal 59 százalékát. Ez az arány 49 százalékra esett vissza. A behozott használt autók között az év első négy hónapjában is a Volkswagen szerepel az élen 12,7 százalékos részesedéssel, melyet az Opel követ (8,9 százalék), hajszálnyival előzve a Fordot (8,8 százalék). Az Audi 6,8, a BMW 5,8, míg a Mercedes 5,6 százaléknyi részt hasított ki a forgalomból - derül ki a JóAutók.hu pénteki elemzéséből.