Autósok! Vigyázó szemetek a forintra vessétek!

A mögöttünk hagyott héten a gázolajnál volt érzékelhető árváltozás, hiszen a hét közepén 10 forinttal olcsóbb lett, míg a benzin ára 3 forinttal csökkent. Ebben szerepet játszott, hogy a finomított termékek, elsősorban a gázolaj nemzetközi tőzsdei jegyzése is lefelé tartott, ráadásul egy hete a forint helyzete is stabilabb volt, mind az euróval, mind a dollárral szemben.

Az árváltozások egyébként szerte Európában hasonló irányúak voltak. Emiatt az uniós rangsorban továbbra sem változott Magyarország helyzete. A középmezőnyben vagyunk a benzinárakat összehasonlítva.

Ha a régiónkra fókuszálunk, akkor továbbra is azt láthatjuk, hogy hiába ígérte meg az év elején Nagy Márton, hogy a benzin ára a régió átlaga körül alakul majd, ettől továbbra is elég messze vagyunk. Még mindig nagyjából az osztrák árakon tudnak a magyarok benzint tankolni, miközben az itteni fizetések nincsenek köszönőviszonyban a Lajtán-túl elérhetővel.

A gázolaj esetén sajnos még rosszabb képet mutatnak a magyar árak, hiszen az EU-s rangsorban előrébb állunk, ráadásul nem csak a kelet-európai, de több nyugati országban is olcsóbban lehet ezt az üzemanyagfajtát tankolni.

Mindezt tetézi, hogy a régióban kizárólag Ausztriában drágább a dízel, mint nálunk. Csak ismételni tudjuk magunkat, hogy az életszínvonallal összehasonlítva kifejezetten fájdalmas mindez a magyar emberek számára.

Olcsóbb lesz vagy drágább?

Az olaj piacán továbbra is egymással ellentétes hatásokat láthatunk, hiszen a geopolitikai feszültségek miatt a befektetők most is idegesek. Nem egyértelmű, hogy a közel-keleti kitermelők szállításai mennyire lesz kiszámítható, hiszen a tanker hajókat üzemeltető társaságok közül sokan továbbra is el akarják kerülni a Vörös-tengert. Ugyanakkor számos jel mutat arra, hogy a globális olajpiacok korántsem biztos, hogy olyan feszesek, mint ahogy azt az elmúlt időszakban az elemzők várták. A szaúdiak és az oroszok hiába csökkentették a kitermelést, ezt ellensúlyozta az Egyesült Államok rekordmagas termelése és immár a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) több tagja is magasabb kibocsátásra törekszik. Mindez azt jelenti, hogy a kereslet változatlansága esetén a piaci árak akár lefelé is mehetnének.

Ugyanakkor a héten több olyan gazdasági adat látott napvilágot, amelyek miatt az elemzők magasabb keresletet valószínűsítenek. Az Egyesült Államokban az infláció tovább szelídült, ez erősíti a kamatcsökkentési várakozásokat. Az alacsonyabb kamatok miatt erősödő gazdasági aktivitást feltételeznek a szakértők. De szerény élénkülés jelei látszódnak a napokban publikált BMI adatokból is, mind az Európai Unióban, mind Kínában.

Mindezek eredőjeként a héten a nyersolaj ára minimálisan változott, a Brent pénteken 83 dollár felett zárt, és egy hete is 83 dollár körül jegyezték. A gázolaj nemzetközi tőzsdei ára is lefelé tartott, igaz a csökkenés inkább a hét elején látott megugráshoz képest tűnik csak említésre méltónak. A magyar autósoknak mégis inkább áremeléstől kell tartani, ez a forint gyengülésének a következménye. Az üzemanyagok szempontjából a dollár árfolyama a meghatározó: a keresztárfolyam egy hete 358 volt, most pénteken pedig 364. Ez a közel 2 százalékos gyengülés bőven felülírja az alaptermék árának minimális csökkenését.

Az idei évben a Mol próbált mértéktartó lenni, így, ha a forint nem gyengül tovább, akkor megúszhatjuk az áremelést. További árcsökkentésre akkor kerülhetne sor, ha fordulat jönne a forint piacán és a magyar fizetőeszköz ismét erősödne, vagy ha az olaj és a finomított termékek ára esni kezdene. Előbbire kisebb esélyt látunk, a hazai gazdasági adatok, az alapkamat vagy éppen a kormány és az MNB közötti pengeváltás ugyanis nem ebbe az irányba mutatnak.