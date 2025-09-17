Autót venne? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van

A hivatalos áfaszabályozás szerint is újnak minősülhet egy autó, ha

még nem helyezték forgalomba, vagy

legfeljebb 6000 kilométert futott, illetve

a regisztráció óta kevesebb mint 6 hónap telt el.

A Használtautó.hu elemzése ezért a már használtként hirdetett, de 6000 kilométer alatti futásteljesítménnyel rendelkező autókra fókuszál. Ezek a modellek gyakran gyakorlatilag új állapotúak, viszont elérhetőbb áron kínálják őket, ami ideális kompromisszumot jelent az újat keresőknek.

„A 6000 kilométer alatti autók gyakorlatilag még újnak számítanak, ezért jól mutatják, milyen modellek iránt van most a legnagyobb kereslet. A Suzuki hármas élmezőnye (Vitara, S-Cross, Swift) a kedvező ár-érték aránynak és megbízhatóságnak köszönhető. A Skoda Octavia a céges vásárlók, a Nissan SUV-k pedig a családosok körében népszerűek, míg a prémium szegmenst a BMW X-sorozat képviseli. Érdekesség, hogy a Ford Transit is jelen van a top tízben mint az egyedüli haszonjármű, az MG ZS pedig az egyetlen kínai autómárka a listán” – emelte ki Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A lista élére három Suzuki-modell került, egyértelműen uralva a mezőnyt. A Suzuki Vitara 2480 érdeklődéssel a legkeresettebb modell, mindössze 508 kilométeres átlagos futással és 8,25 milliós átlagárral. A Vitara évek óta az egyik legnépszerűbb SUV a magyar piacon, ezért szinte új állapotban is sokan keresik. A Suzuki S-Cross alig maradt le a Vitarától, 2380 érdeklődővel, még kevesebb, 296 km átlagos futással. Az S-Cross a SUV-szegmens kompaktabb képviselője. A Suzuki Swift pedig a lista harmadik helyezettje lett, 2230 érdeklődővel, 889 km átlagos futásteljesítménnyel. Míg az előző két modell esetében a fél évet sem éri el az átlagéletkor, a Swift esetében ez 4,73 év, vagyis több korábbi évjáratú, alig használt modell is szerepel a hirdetésekben. A magasabb futásteljesítmény és átlagéletkor ellenére a Swift továbbra is népszerű a városi közlekedésre optimalizált, megbízható kisautót keresők körében.

A prémium szegmenst képviselő BMW X-sorozat, ami a használt SUV-ok népszerűségi listáját vezeti, az alig használt autók kategóriában is bekerült a legnépszerűbb 10 modell közé. A vizsgált időszakban 330 darabos hirdetésszámhoz több mint 1600 érdeklődés társult. Az átlagos futásteljesítmény itt 2300 km, ami a lista legmagasabb értéke, viszont az átlagár is kiemelkedő: 29,5 millió forint.

A listán egyedüli haszonjárműként szerepel a Ford Transit. Az 1630 érdeklődő és az alig 237 km-es futásteljesítmény azt mutatja, hogy a vállalkozók is keresik a szinte új állapotú furgonokat, amelyek gyorsan bevethetők, és már nem kell rájuk hónapokat várni, mint az új rendelések esetében.

A MG ZS pedig egyetlen kínai márkaként szerepel a legkeresettebb modellek között. Az MG 1580 érdeklődőt vonzott 2025 első nyolc hónapjában, mivel 8,18 millió forintos átlagárával és mindössze 425 km-es átlagos futásteljesítményével az újszerű SUV-k között is figyelemre méltó ajánlat.