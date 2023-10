Autóval és műszaki cikkekkel vesztegették meg a NAV volt vezetőjét

A vádirat szerint a büntetőeljárás alá vonásáig a NAV központi szervénél vezető beosztásban dolgozó ember bizalmas, majd korrupciós kapcsolatot alakított ki egy debreceni vállalkozóval - írták. A vállalkozó érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok 2013-tól egymásnak szerződésekkel több milliárd forintos kölcsönöket nyújtottak. A cégek egy részével szemben később kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás indult.

A vállalkozó attól tartott, hogy a cégeivel szemben eljárásokat indíthat a NAV. Ezért megállapodott az adóhatóság felsővezetőjével abban, hogy műszaki cikkekért és készpénzért cserébe a NAV-os figyelemmel kíséri a cégeket érintő eljárásokat, azokról információkat ad, valamint közbenjár annak érdekében, hogy az eljárások a vállalkozó számára kedvezően végződjenek - olvasható a közleményben.

A kommüniké szerint az adóhatósági vezető hivatali helyzetét felhasználva konkrét adóhatósági eljárás befolyásolásában is közreműködött. Azt írták, mindezekért a volt NAV-os 3,5 millió forint értékben vett át műszaki cikkek és további ezer euróval is gazdagodott. A korábbi adóhivatali munkatárs egy másik debreceni vállalkozóval is hasonló korrupciós kapcsolatot alakított ki. Ennek keretében 4 millió forint értékű gépkocsihasználatot és gépkocsi vásárlásban nyújtott kedvezményt kapott.

A nyomozó főügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság - beismerés esetén - ítélje a volt hivatalos személyt 7 év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra és 8 millió forint pénzbüntetésre, valamint végleges hatályú közszolgálati jogviszony gyakorlásától eltiltásra. Továbbá rendeljen el vagyonelkobzást a lefoglalt nagy értékű műszaki cikkekre, valamint több mint 6,5 millió forintra - zárul a főügyészség közleménye.

(MTI)