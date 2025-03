Az államkincstárból érkezik a Diákhitel Központ régi-új vezetője

A közzlemény felidézi, Rákossy Balázs 2022. június 14-től, csaknem 3 éven át töltötte be a Diákhitel Központ vezérigazgatói posztját. Elkötelezett munkájával jelentősen hozzájárult a hallgatói hitelezés népszerűségének és a társaság üzleti eredményeinek javításához.

Egyúttal azt is közlik, utódja Bugár Csaba, a szervezet Igazgatóságának eddigi elnöke lesz. A tájékoztatás szerint Bugár Csaba személyében kiemelkedő tapasztalattal rendelkező, régi-új vezető érkezik az intézményhez, aki 2010-2019 között már egyszer ellátta a Diákhitel Központ vezérigazgatói feladatait. Később, 2019-2021 között az MFB Invest vezérigazgatója volt. Ezt követően a Magyar Államkincstár elnöki pozíciójára kapott felkérést, melyet 2025. március 25-ig töltött be.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter távozása után kirúgták az utódját is Április közepétől már nem Rákossy Balázs lesz a vezetője az intézménynek.

Rákossy Balázs 2025. április 14-i nappal közös megegyezéssel távozik a Diákhitel Központ Zrt. (DHK) vezérigazgatói pozíciójából – erősítette meg lapunkhoz is eljuttatott közleményében a szervezet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!