2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Egyesült Államok Irán Olaj

Az amerikai olajtartalékkal is baj van

mfor.hu

Az árak pedig nőnek.

Péntek reggel tovább emelkedett a kőolaj nemzetközi ára, miután csütörtökön hat hónapja legmagasabb szinten jegyezték.

Röviddel fél nyolc előtt az északi-tengeri Brent olajfajta hordónkénti ára 52 cent (0,74 százalék) emelkedéssel, 72,18 dolláron állt. Csütörtökön a Brent 1,31 dollárral (1,9 százalékkal) drágult.

A piac figyelmét továbbra is a közel-keleti helyzet alakítja. Donald Trump amerikai elnök csütörtökön kijelentette, hogy Teheránnak 10-15 napja van arra, hogy nukleáris megállapodást kössön Washingtonnal. A Fehér Ház vezetője ismét figyelmeztetett, hogy „nagyon rossz dolgok történnek”, ha nem születik megállapodás.

A kereskedők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok csapást mérhet Iránra, amely a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításában kulcsfontosságú Hormuzi-szorost ellenőrzi.

Az olajárak emelkedését az amerikai kereskedelmi nyersolajkészletekre vonatkozó adatok is támogatták. Az energiaügyi minisztérium csütörtöki jelentése szerint a múlt héten a készletek 9,014 millió hordóval csökkentek, ami a szeptember óta mért legnagyobb esés. Elemzői várakozások átlagában 2,1 millió hordó növekedés szerepelt.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

Erre készül Karácsony Gergely a Nagykörúton: eltűnik két sáv

A gyalogosok és a kerékpárosok a középpontban. Bemutatták a terveket.

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

Lázár János ráncolhatja a szemöldökét: bezuhantak tavaly a lakásépítések

De idén nagyot fordulhat a világ az engedélyek és bejelentések száma alapján.

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Kijöttek a pontos kereseti adatok: ennyivel emelkedett a nettó átlag tavaly

Decemberben a mediánbér elérte a 427 500 forintot, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 550 ezret a KSH legfrissebb adatai szerint.

Itt a rendelet, 250 ezer tonna olajról döntöttek Orbán Viktorék

Itt a rendelet, 250 ezer tonna olajról döntöttek Orbán Viktorék

Ennyit szabadítanak fel a stratégiai tartalékból.

Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Elfáradt a forint, már 322 felett a dollár

Az euróval szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben gyengült a forint csütörtök este. Pedig a dollárárfolyam egész jól indult, délelőtt még a 320-at is közelítette.

Így változik a műszaki vizsga díja idén

Így változik a műszaki vizsga díja idén

Kiderült, mennyibe kerül átlagosan a műszaki vizsga, illetve a jogosítvány meghosszabbítása ebben az évben. 

Egy kiló uborka átlagára már közel 2000 forint

Kiderült, miért kerül több mint kétszeresébe az uborka, mint tavaly

A Dél-Spanyolországot sújtó viharok miatt szinte teljesen leállt a spanyol uborkaexport. Az európai piacra kevés másik helyről lehet beszerezni a zöldséget, ezért az egész földrészen nagyot emelkedett az ára a boltokban. 

Kiábrándító számok érkeztek a használtautó piacról

Kiábrándító számok érkeztek a használtautó-piacról

Az előzetes adatok szerint januárban 12 százalékkal csökkent a használt személygépjárművek értékesítése.

Ilyen egyszerű, hogy a forint árfolyama hogyan hat a GDP növekedésre

A forint euróval szembeni árfolyama az elmúlt időszakban folyamatosan erősödött; az elmúlt 11 hónapban a hazai fizetőeszköz 7,3 százalékkal értékelődött fel.

Nézze élőben a Klasszis Klub következő adását a Hold Alapkezelő alapítójával

Itt nézheti élőben a Klasszis Klub mai adását – vendég a Hold Alapkezelő alapítója

Szabó László fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168