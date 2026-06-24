Az angolokat megállították, Ronaldo is megdöntött egy rekordot

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.

Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.

A bemutatkozása alkalmával attraktív, lendületes futballal előrukkoló angolok az első perctől nyomasztó mezőnyfölényben futballoztak, de ezúttal a támadásaikból hiányzott a kreativitás, így semmiféle veszélyt nem jelentettek a ghánai kapura. Az első ivószünetig a háromoroszlános gárda hiába birtokolta 85 százalékban a labdát, a kaput egyszer sem találta el, míg az afrikai rivális erejét teljesen felemésztette a védekezés, a félpályát sem tudta átlépni a labdával. A háromperces szünet és az edzői instrukciók sem változtattak a játék menetén, a szigetországiak rendkívül statikusan játszottak, hiányoztak a ritmusváltások. Ghána először az első félidő végén tudott huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni, de egyetlen gólszerzési kísérlete sem volt az első 45 percben, az angoloknak pedig hiába akadt hat – ebből négyet a védők blokkoltak –, a ghánai kapusnak nem kellett védenie a pihenőig.

Hydration break for the England boys ..



ENGGHA pic.twitter.com/3UE9xWXmvD — WeGotitBack(@NotFarLeftAtAll) June 23, 2026

A folytatásra annyiban változott a játék képe, hogy valamelyest többet birtokolta a labdát az afrikai csapat, amely alkalmanként az angol kapuig is eljutott. Ez viszont több területet adott az angol játékosoknak is, akik így egy-egy alkalommal gyorsan tudták rávezetni a labdát a ghánai védelemre. Az első védenivalója a ghánai hálóőrnek volt, de Spence lövése nem okozott gondot. A találkozó eseménytelenségéről mindent elmond, hogy az első bravúrt öt perccel a rendes játékidő vége előtt Asare mutatta be a csereként beállt Saka lövésénél, nem sokkal később O'Reilly közeli fejese a keresztlécen csattant, a kipattanót pedig óriási ziccerben Kane fölé bombázta. Anglia a hatperces hosszabbításban járt a legközelebb a gólhoz, ugyanis Guehi szöglet utáni fejesét a gólvonalról fejelte ki egy ghánai védő, így viszont maradt a pontosztozkodás.

Modricék kiejtették Panamát

A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.

A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.

Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.

Az esélyesebb horvátok igyekeztek támadólag fellépni, az első gólszerzési kísérlet a válogatottban 200. alkalommal pályára lépő Modric előtt adódott, de fejese messze elkerülte a kaput. Noha az európai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, mert egyáltalán nem tudott Panama védelmi vonala mögé kerülni, ezzel szemben a rivális gyors támadói – elsősorban a jobb oldalon – sebességben rendre megverték a horvát védőket, így a panamai kontrák veszélyesebbek voltak. Ezt jelezte az is, hogy egy alapvonalon túlról visszakanalazott beadásból Rodriguez tízméteres fejesét Livakovic óriási bravúrral a keresztlécre tolta. Helyzet ugyan egyáltalán nem akadt a szünetig, mégis lüktető és élvezetes volt a meccs, mert a közép-amerikaiak bátran megindultak a labdaszerzéseket követően. Az első védésre a hosszabbításig kellett várni, akkor Baturina távoli lövését fogta Mosquera.

Croatia win their first 2026 World Cup game as Luka Modrić reaches 200 caps!



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/mLbuJa3KTu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026

A horvátok kettős cserével próbálták frissíteni az enerváltnak tűnő csapatukat, s bár a játékuk nem lett jobb, a változtatás mégis bejött, mivel Stanisic jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir lőtte a kapuba. A közép-amerikaiak hátrányban még bátrabban kezdtek futballozni, hogy az egyenlítéssel megszerezzék a történelmi első pontjukat, ez viszont majdnem megbosszulta magát, mert egy horvát kontra végén Modric ugratta ki Pasalicot, de utóbbi pörgetése elakadt Mosquerában. A túloldalon a második ivószünet előtt Livakovicnak egy támadáson belül háromszor kellett védenie, hogy megakadályozza az egyenlítést. A háromperces pihenő megtörte Panama lendületét, így a hátralévő időben a nyolc éve ezüst-, legutóbb bronzérmes horvátok viszonylag magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig.

Kolumbia továbbment

A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.

Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.

Bár az első lövést az afrikaiak eresztették meg, Kolumbia nekiesett az ellenfelének, az első húsz percben záporoztak a lövések a kongói kapura, azonban Mpasi sorozatos bravúrjaival megmentette csapatát a bekapott góltól. Amikor ő is tehetetlennek bizonyult, akkor pedig les miatt érvénytelenítették Munoz találatát. Az ivószünetben a kongóiak rendezték a soraikat, stabilizálták a labdás és a labda nélküli játékukat is, így kiegyenlítetté vált a találkozó. A szünet előtti utolsó öt percben ismét fokozódott a nyomás a kongói a kapun, de ezúttal ez helyzetekben nem nyilvánult meg.

The scenes as Colombia survived DR Congo pic.twitter.com/QMud7eT0HJ — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026

Kolumbia térfélcserét követően sem tudott újítani, kevés mozgás volt és még kevesebb sprint, a statikus játék pedig egy kivételtől eltekintve még helyzetet sem eredményezett, amikor igen, akkor Mpasi védett ismét, illetve a kipattanót Arias lőtte a bal sarok mellé. Az eseménytelen második félidő egyhangúságát egy szerencsés kolumbiai gól törte meg harminc perc után, ugyanis Munoz megpattanó lövése teljesen becsapta a kongói kapust. A hajrában hiába nyílt ki az afrikai csapat, egyenlítési esélye nem volt, Vargasnak egyetlen távoli bombát kellett hárítania a hosszabbításban. Ellenben a kolumbiai kontrák veszélyessé váltak, de a dél-amerikaiak csak újabb lesgólt lőttek, így minimális különbséggel nyertek.

Eusébiót előzte Ronaldo

Az üzbégek ellen duplázó Cristiano Ronaldo immár tíz gólnál tart a labdarúgó-világbajnokságokon, így feljött holtversenyben a tizedik helyre.

A szaúdi al-Nasszr támadója ezzel a legeredményesebb portugál játékos lett a vb-k történetében, ugyanis megelőzte az 1966-os tornán kilenc találattal gólkirály Eusebiót, ráadásul a futballtörténelem egyetlen játékosa, aki hat vb-n is betalált.

Ronaldo telling Bruno where to put the ball.



41 years with this speed! pic.twitter.com/IHzmZvqxHR — KALYJAY (@gyaigyimii) June 23, 2026

A listát a hatodik vb-jén eddig ötször eredményes argentin Lionel Messi vezeti 18 góllal.