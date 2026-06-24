Az angolokat megállították, Ronaldo is megdöntött egy rekordot

Az angol válogatott gól nélküli döntetlent játszott a ghánai csapattal kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának bostoni mérkőzésén, így mindkét fél a továbbjutással kecsegtető négy ponttal várja a folytatást.
Az utolsó körben az európai együttes Panamával, míg az afrikai gárda a legutóbb bronzérmes Horvátországgal találkozik szombaton.
A bemutatkozása alkalmával attraktív, lendületes futballal előrukkoló angolok az első perctől nyomasztó mezőnyfölényben futballoztak, de ezúttal a támadásaikból hiányzott a kreativitás, így semmiféle veszélyt nem jelentettek a ghánai kapura. Az első ivószünetig a háromoroszlános gárda hiába birtokolta 85 százalékban a labdát, a kaput egyszer sem találta el, míg az afrikai rivális erejét teljesen felemésztette a védekezés, a félpályát sem tudta átlépni a labdával. A háromperces szünet és az edzői instrukciók sem változtattak a játék menetén, a szigetországiak rendkívül statikusan játszottak, hiányoztak a ritmusváltások. Ghána először az első félidő végén tudott huzamosabb időt az ellenfél térfelén tölteni, de egyetlen gólszerzési kísérlete sem volt az első 45 percben, az angoloknak pedig hiába akadt hat – ebből négyet a védők blokkoltak –, a ghánai kapusnak nem kellett védenie a pihenőig.
Hydration break for the England boys ..— WeGotitBack(@NotFarLeftAtAll) June 23, 2026
ENGGHA pic.twitter.com/3UE9xWXmvD
A folytatásra annyiban változott a játék képe, hogy valamelyest többet birtokolta a labdát az afrikai csapat, amely alkalmanként az angol kapuig is eljutott. Ez viszont több területet adott az angol játékosoknak is, akik így egy-egy alkalommal gyorsan tudták rávezetni a labdát a ghánai védelemre. Az első védenivalója a ghánai hálóőrnek volt, de Spence lövése nem okozott gondot. A találkozó eseménytelenségéről mindent elmond, hogy az első bravúrt öt perccel a rendes játékidő vége előtt Asare mutatta be a csereként beállt Saka lövésénél, nem sokkal később O'Reilly közeli fejese a keresztlécen csattant, a kipattanót pedig óriási ziccerben Kane fölé bombázta. Anglia a hatperces hosszabbításban járt a legközelebb a gólhoz, ugyanis Guehi szöglet utáni fejesét a gólvonalról fejelte ki egy ghánai védő, így viszont maradt a pontosztozkodás.
Modricék kiejtették Panamát
A horvát válogatott 1-0-ás győzelmet aratott a panamai csapat felett kedden a labdarúgó-világbajnokság L csoportjának torontói mérkőzésén.
A vb-k történetében mind az öt meccsüket elveszítő panamaiak az újabb kudarcukkal már biztosan kiestek.
Az utolsó körben az európai együttes Ghánával, míg a közép-amerikai gárda Angliával találkozik szombaton.
Az esélyesebb horvátok igyekeztek támadólag fellépni, az első gólszerzési kísérlet a válogatottban 200. alkalommal pályára lépő Modric előtt adódott, de fejese messze elkerülte a kaput. Noha az európai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, fölénye meddőnek bizonyult, mert egyáltalán nem tudott Panama védelmi vonala mögé kerülni, ezzel szemben a rivális gyors támadói – elsősorban a jobb oldalon – sebességben rendre megverték a horvát védőket, így a panamai kontrák veszélyesebbek voltak. Ezt jelezte az is, hogy egy alapvonalon túlról visszakanalazott beadásból Rodriguez tízméteres fejesét Livakovic óriási bravúrral a keresztlécre tolta. Helyzet ugyan egyáltalán nem akadt a szünetig, mégis lüktető és élvezetes volt a meccs, mert a közép-amerikaiak bátran megindultak a labdaszerzéseket követően. Az első védésre a hosszabbításig kellett várni, akkor Baturina távoli lövését fogta Mosquera.
Croatia win their first 2026 World Cup game as Luka Modrić reaches 200 caps!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2026
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/mLbuJa3KTu
A horvátok kettős cserével próbálták frissíteni az enerváltnak tűnő csapatukat, s bár a játékuk nem lett jobb, a változtatás mégis bejött, mivel Stanisic jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir lőtte a kapuba. A közép-amerikaiak hátrányban még bátrabban kezdtek futballozni, hogy az egyenlítéssel megszerezzék a történelmi első pontjukat, ez viszont majdnem megbosszulta magát, mert egy horvát kontra végén Modric ugratta ki Pasalicot, de utóbbi pörgetése elakadt Mosquerában. A túloldalon a második ivószünet előtt Livakovicnak egy támadáson belül háromszor kellett védenie, hogy megakadályozza az egyenlítést. A háromperces pihenő megtörte Panama lendületét, így a hátralévő időben a nyolc éve ezüst-, legutóbb bronzérmes horvátok viszonylag magabiztosan megőrizték minimális előnyüket a lefújásig.
Kolumbia továbbment
A kolumbiai válogatott 1-0-ra legyőzte a Kongói DK csapatát kedden a labdarúgó-világbajnokság K csoportjának guadalajarai mérkőzésén, sikerével pedig a legjobb 32 közé jutott.
Az utolsó körben a hatpontos dél-amerikai együttes a négy ponttal álló Portugáliával, míg az egypontos afrikai gárda a története első pontszerzésére hajtó újonc Üzbegisztánnal találkozik.
Bár az első lövést az afrikaiak eresztették meg, Kolumbia nekiesett az ellenfelének, az első húsz percben záporoztak a lövések a kongói kapura, azonban Mpasi sorozatos bravúrjaival megmentette csapatát a bekapott góltól. Amikor ő is tehetetlennek bizonyult, akkor pedig les miatt érvénytelenítették Munoz találatát. Az ivószünetben a kongóiak rendezték a soraikat, stabilizálták a labdás és a labda nélküli játékukat is, így kiegyenlítetté vált a találkozó. A szünet előtti utolsó öt percben ismét fokozódott a nyomás a kongói a kapun, de ezúttal ez helyzetekben nem nyilvánult meg.
The scenes as Colombia survived DR Congo pic.twitter.com/QMud7eT0HJ— ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026
Kolumbia térfélcserét követően sem tudott újítani, kevés mozgás volt és még kevesebb sprint, a statikus játék pedig egy kivételtől eltekintve még helyzetet sem eredményezett, amikor igen, akkor Mpasi védett ismét, illetve a kipattanót Arias lőtte a bal sarok mellé. Az eseménytelen második félidő egyhangúságát egy szerencsés kolumbiai gól törte meg harminc perc után, ugyanis Munoz megpattanó lövése teljesen becsapta a kongói kapust. A hajrában hiába nyílt ki az afrikai csapat, egyenlítési esélye nem volt, Vargasnak egyetlen távoli bombát kellett hárítania a hosszabbításban. Ellenben a kolumbiai kontrák veszélyessé váltak, de a dél-amerikaiak csak újabb lesgólt lőttek, így minimális különbséggel nyertek.
Eusébiót előzte Ronaldo
Az üzbégek ellen duplázó Cristiano Ronaldo immár tíz gólnál tart a labdarúgó-világbajnokságokon, így feljött holtversenyben a tizedik helyre.
A szaúdi al-Nasszr támadója ezzel a legeredményesebb portugál játékos lett a vb-k történetében, ugyanis megelőzte az 1966-os tornán kilenc találattal gólkirály Eusebiót, ráadásul a futballtörténelem egyetlen játékosa, aki hat vb-n is betalált.
Ronaldo telling Bruno where to put the ball.— KALYJAY (@gyaigyimii) June 23, 2026
41 years with this speed! pic.twitter.com/IHzmZvqxHR
A listát a hatodik vb-jén eddig ötször eredményes argentin Lionel Messi vezeti 18 góllal.