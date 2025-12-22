Az áprilisi választás zárhatja le a forint menetelését

A forint idén minden előzetes elemzői várakozásra rácáfolt. A hazai fizetőeszköz árfolyama – bár az elmúlt egy hétben, elsősorban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kommunikációs fordulata miatt gyengült – december elején az euróhoz képest még több mint 7, a dollár ellenében pedig 17 százalékot is meghaladó mértékű erősödést mutatott a január 1-jei jegyzésekkel összevetve.

A jövő évi kockázatok közül első helyen az MNB várhatóan elinduló kamatcsökkentési ciklusát kell kiemelni – mondta a Trend FM Reggeli Monitor című műsorában kollégánk, Imre Lőrinc. Ugyanakkor az áprilisi országgyűlési választásokat sem szabad kihagyni a képből. 2010 óta minden (összesen négy) választás előtt és közvetlenül utána is enyhén, vagy akár nagyobb mértékben is gyengült a hazai fizetőeszköz árfolyama. Tartósabb erősödést egyszer sem láthattunk.

A legnagyobb forintesést a 2022-es választásokkor figyelhettük meg. Akkor az április 3-a előtti hetekben egy euróért 380-390 forint közötti összeget kellett fizetni (csakúgy, mint most), de a választások utáni egy hónapban az árfolyam tesztelte a 405 forintos szintet is. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy ebben az időszakban a belpolitikai turbulenciák mellett inkább az orosz-ukrán háború, az energiaárak robbanása, az inflációs sokk és az államadósság megemelkedése gyengítették a hazai devizát. Olyannyira, hogy 2022 októberében 430 forint feletti euróárfolyamot is láthattunk, ami azóta is történelmi mélypontnak számít.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter Nagy Károly: