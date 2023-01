Az „apróért” is lehajol a kormány kedvenc kommunikációs cégének feje

Nettó 70 millió forintért hirdetheti a Budapesti Közművek Zrt. álláshirdetéseit a Balásy Gyula tulajdonában álló Media Dynamics Kft. – derül ki az uniós közbeszerzési értesítő szerdai számából. A hirdetmény értelmében a kormányközeli üzletember cége a fővárosi szolgáltató folyamatos, illetve kampányszerű toborzásaihoz kapcsolódó álláshirdetés-vásárlási és ahhoz kapcsolódó tervezési feladatokat lát el, médiastratégiát és terveket készít a különböző médiafelületekre, úgymint:

álláshirdetési portálokra,

közösségi médiára,

print napi-, heti, kétheti és havilapokra,

kerületi és regionális lapokra,

rádió csatornákra,

online médiára,

egyéb álláshirdetési (reklám) felületekre.

A hirdetményből az is kiderül, a Budapesti Közművek Zrt. 70 milliós keretösszeg 70 százalékának, azaz nettó 49 millió forintnak megfelelő megrendelés kiadására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 21 millió forint tehát opciós tétel. A várható mennyiségek:

3 darab/alkalom rádiós,

10 darab/alkalom nyomtatott sajtós,

10 darab/alkalom online álláshirdetési felületes hirdetés, illetve

8 alkalommal álláshirdetési kampányt kell megszervezni,

1131 darab online álláshirdetési felületen kell hirdetést vásárolni, valamint

48 darab online álláshirdetéshez kapcsolódó szolgáltatást is meg kell vásárolni.

A kormányközeli milliárdos a közbeszerzési eljáráson a PlanB Kft.-t, valamint a MyAd Marketing Kft.-t utasította maga mögé. Utóbbi vállalkozással egyébként Balásy korábban is dolgozott közösen: az üzletember New Land Media Kft.-je a MyAddel közösen népszerűsítette az Uuroskill 2018 európai szakmunkásversenyt, valamint egy másik kampány során a szentendrei skanzent is.

Balásy Gyula cégei eddig főleg a kormánypropaganda révén hasítottak. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Balásy Gyula cégbirodalma főleg kommunikációval foglalkozik, annak zászlóshajói, a New Land Media Kft., illetve a Lounge Design Kft. rendre a kormányzati propagandakampányokra kiírt közbeszerzések nyertesei, olyannyira, hogy 2022-ben az általuk kötött, bruttó 75 milliárd forintos keretszerződés a tavalyi év egyik legnagyobb értékű közbeszerzése volt. Ehhez képest a mostani közbeszerzésen elnyert nettó 70 milliós tétel eltörpül.

A mostani, fővárosi közműholding által kiírt közbeszerzésen nyertes, 2016-ban alapított Media Dynamics Kft.-t Balásy 2018 őszén vásárolta meg, a cégnek ekkor kezdett emelkedni a csillaga. A 2017-es 83,5, majd 2018-as 151 milliós forgalomból Balásy többmilliárdos bevételt csinált, emellett a cég több száz millió forint eredményt is fel tud mutatni. Az egyedüli tulajdonos Balásy Gyula ebből a cégből osztalékot eddig nem vett fel.

Az ősszel számoltunk be arról, a kormány kedvenc kommunikációs cégének tulajdonosa új vállalkozást is alapított, mely egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységgel, illetve üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadással kíván foglalkozni.