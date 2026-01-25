Az árprilisi választásokat is befolyásoló adatok érkezhetnek

A jövő héten idei első kamatdöntő ülését tartja a jegybank, és adatokban gazdag hét következik a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) heti publikációs naptára szerint: a turisztikai szálláshelyek tavaly decemberi és egész éves, a bruttó hazai termék (GDP) 2025. negyedik negyedévi, valamint a külkereskedelmi és az ipari termelői árak decemberi statisztikáit közlik a héten.

Kedden tartja januári kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Tavaly a decemberi ülésen nem változtattak az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem változott a kamatfolyosó két széle sem. A kamatfolyosó alsó széle, az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt. Szerdán a turisztikai szálláshelyek tavalyi egész éves és december havi forgalmát ismerteti a KSH. Tavaly novemberben a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,4 millió vendég 3,0 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 7,9, a vendégéjszakáké 5,8 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. 2025. január-novemberben a turisztikai szálláshelyekre érkező belföldi vendégek száma 2,8, a külföldieké 11 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Csütörtökön az ipari termelői árak és a külkereskedelmi forgalom tavaly decemberi alakulását publikálják. Tavaly novemberben az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 1,8, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal visszaestek az előző év novemberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal emelkedtek, az exportértékesítési árak 0,5 százalékkal mérséklődtek, így az ipari termelői árak összességében 0,3 százalékkal alacsonyabbak voltak. Tavaly novemberben 121 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, a kivitel volumene 8,6 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 3,8 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az egyenleg 765 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 0,1 százalékkal, az importé 3,7 százalékkal bővült a 2025. októberihez képest. Tavaly novemberben a kivitel értéke 12,4 milliárd euró (4780 milliárd forint), a behozatalé 12,6 milliárd euró (4826 milliárd forint) volt.

Pénteken a GDP 2025. utolsó negyedévi első becslését adja ki a KSH. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 harmadik negyedévében a nyers adatok, illetve a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye stagnált. 2025 első három negyedévében a GDP a nyers adatok szerint 0,3 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,2 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakit.

(MTI)