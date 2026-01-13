4p

Makró Adó árrésstop Infláció Kiskereskedelem Aldi

Az árrésstop és a különadó miatt kevesebb az akció az Aldiban

Vámosi Ágoston
A plázastop megnehezíti az új boltok építését, többek között ezért nincs Aldi a XII. kerületben, Veresegyházon, vagy Százhalombattán – mondta az üzletlánc országos ügyvezető igazgatója, Bernhard Haider a Privátbankárnak. 2024-ben közel háromszorosára nőtt a veszteségük, de nincsenek egyedül: a nagy láncok többsége tavaly veszteséges volt, mert tovább nőttek a terheik. Azt is megkérdeztük, miért nincsenek önkiszolgáló kasszáik, és ismét ott lesznek-e a Szigeten.

Az Aldi magyarországi ügyvezető igazgatóját, Bernhard Haidert polgármesterek is megkeresték, hogy új üzletet nyissanak a településükön, de hiába: a plázastoptörvény miatt ez nem lehetséges. Ezért nincs a XII. kerületben, Veresegyházán, Pécelen, Kistarcsán, vagy Százhalombattán Aldi – erről beszélt az igazgató a Klasszis Médiához tartozó laptársunknak, a Privátbankárnak

Haider is látja, hogy a budapesti agglomerációban jelentősen nőtt a lakosság száma, és a bevásárlási lehetőségek iránti igény, de jelenlegi szabályozási környezetben erre nem tudnak reagálni. „Ózdon, Kazincbarcikán vagy éppen Kisvárdán ugyanúgy igény van az alacsony áron történő bevásárlásra, mint Budaörsön, vagy Sopronban. Nem régiók, vásárlóerő, vagy jövedelmi szintek alapján gondolkodunk” – válaszolta a Privátbankár kérdésére.

A versenytársaknak még ma is több üzlete van Magyarországon, mint az Aldinak. Ez annak is köszönhető, hogy a 2008-as pénzügyi krízis előtti hónapokban léptek be a magyar piacra, és hamar újra kellett gondolni a terveiket. 

Az árrésstop és a különadó is akadályozza a kiskereskedelmi szektort abban, hogy a fogyasztók igényeit a korábban megszokott módon szolgálja ki. A korábbinál lényegesen kisebb mértékben valósulhatnak meg az akciók és a szezonális árleszállítások. Haider elmondta: az élelmiszerek árának emelkedése tartósan mérsékelt, 5 százalék alatti szinten van, és ez a termékkör jelenleg inkább fékezi az inflációt. „Mindez azt mutatja, hogy a piaci folyamatok már önmagukban is stabilizáló irányba hatnak, ezért az árrésstop indokolatlan” – tette hozzá.

Bernhard Haider elmondta: a plázastoptörvény miatt nem tudnak új üzletet építeni Budapesten és az agglomerációban
Fotó: Aldi Magyarország

A kiskereskedelmi különadót a forgalom alapján kell megfizetni, függetlenül attól, hogy egy vállalat nyereséges-e, vagy sem. Az ügyvezető igazgató szerint a nagy láncok többségénél

tavaly összességében nemhogy nyereség nem keletkezett, hanem veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni.

Az Aldi Magyarország 27,4 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2024-es évet, a bevétele pedig kevésbé nőtt, mint a versenytársaké. Az azt megelőző évet 9,5 milliárd mínusszal hagyták maguk mögött. 

A 2022-2023-as nagymértékű élelmiszer-infláció nem igazán érintette a diszkont szegmenst. Inkább épp az Aldi felé terelte a vásárlókat. „Nagyon sok új vásárlónk lett akkor, akik korábban más láncoknál vásároltak be, de az áremelkedés miatt nyitottak felénk, és sokan azóta is nálunk vásárolnak” – mondta Haider. Az inflációért azonban szerinte nem a kiskereskedők felelősek, hanem jellemzően a beszállítói oldalon jelentkező nyomás, a termelőket, vállalkozásokat terhelő magas energia-, nyersanyag-, szállítási és csomagolási költségek okozzák azt.

Az Aldi magyarországi vezetőjét arról is kérdeztük, miért nincsenek az üzleteikben önkiszolgáló kasszák, miért nem éri el az áruházi dolgozók kezdő nettó bére az országos mediánértéket, és ott lesznek-e a Sziget Fesziválon. Haider pedig azt is elárulta, hogy az egyik legnagyobb forgalmú áruházuk üzletvezetője korábban tanár volt.

A teljes interjút a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár oldalán olvashatják el. 

