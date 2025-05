Az árrésstop sem tudta megmenteni a nyugdíjasokat az áremelkedéstől

A szokásosnál is nagyobb bizonytalanság övezi a hazai inflációs kilátásokat – ebben szerepe van az árréstopnak és más, az infláció ellen bevetett kormányzati intézkedéseknek is. Akár az élelmiszereknél, akár a piperecikkeknél, pénzügyi és telekommunikációs szolgáltatásoknál bevezetett korlátozásokat nézzük, rövid távon mindegyiknek van csökkentő hatása az inflációra, a piaci szabályok felrúgása azonban csak ideiglenes lehetne, hosszabb távon beláthatatlan következményekkel járhatnak – mondta el a TrendFM Reggeli Monitor című műsorában Gáspár András. Kérdés, hogy azokat a körülményeket, amelyek az infláció megugrásához vezettek, szintén kezelik-e, vagy csak a tünetekkel foglalkoznak.

A Privátbankárt és az Mfor-t is magába foglaló Klasszis Média lapigazgatója a Privátbankár Árkosár-felmérésének adatai alapján elmondta: az általuk vizsgált élelmiszerek esetében az árrésstop bevezetése óta 13 százalékos átlagos árcsökkenést mértek. Az előző hónaphoz képest viszont kissé feljebb kúszott az alapélelmiszerek ára – ennek is köszönhető, hogy míg az általános Árkosár valamivel olcsóbb lett áprilishoz képest, a nyugdíjasoknál (akik esetében nagyobb arányt képviselnek a fogyasztói kosárban az alapélelmiszerek) nemcsak éves, hanem havi szinten is áremelkedést mértek.

A beszélgetésen az amerikai gyorsjelentési szezont is röviden értékelték, mivel az S&P500 cégeinek 90 százaléka már nyilvánosságra hozta az első negyedév eredményeit. Az összkép kifejezetten jó: az érintett cégek 78 százaléka a várakozásoknál jobb eredményről adott hírt, az átlagos nyereség a második egymást követő negyedévben mutathat két számjegyű emelkedést. Kifejezetten jó számok láttak napvilágot a kommunikációs szektor cégeitől (például Alphabet, Meta), a tech-cégek körében általában azok teljesítettek jól, amelyek például felhőszolgáltatással, mesterséges intelligenciával kapcsolatos tevékenységet folytattak (például Microsoft).

Az Apple és az Amazon viszont jóval nagyobb kitettséggel rendelkezik a globális kereskedelmi háború illetve a vámtarifák jelentette bizonytalansággal kapcsolatban. A következő negyedév kilátásait is ez a téma teszi elsősorban bizonytalanná – Gáspár András kiemelte a recessziós félelmeket illetve ettől nem függetlenül az olajárak esését, ami főként az energiaszektor profitkilátásaira nyomta rá bélyegét.

