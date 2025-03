Az árrésstop után jön a számladíjstop?

De mi a célja a minisztériumnak a bankszámlák kérdésében? Erre is válaszolt Nagy Márton:

Emlékezhetünk, az árrésstop bevezetése előtt is azt kommunikálta a kormány, hogy a kereskedőket önkorlátozásra kérték, majd mivel ez nem járt elég eredménnyel, jött az állami beavatkozás.

„az első ajánlatuk elég gyengére sikerült, most tovább folytatjuk ezeket a tárgyalásokat”.

"Igen, sajnos mi is azt látjuk, hogy februárban nagyon jelentősen emelkedtek a bankszámladíjak. Éves összehasonlításban a pénzügyi szolgáltatások díjai 13 százalékkal voltak magasabbak. A készpénzfelvétel díja 15 százalékkal drágult, a folyószámlavezetés díja 26 százalékkal drágult, és még a legkisebb mértékben drágult a bankkártyák éves díja csak 6 százalékkal. Ezek egyáltalán nem indokolható tételek "

