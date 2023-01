Az ársapkával lenullázott kisboltok pályázhatnak támogatásra

Gyopáros Alpár közleményében úgy fogalmazott: az orosz-ukrán háború és az arra válaszként adott, elhibázott brüsszeli szankciós politika komoly gazdasági kihívások elé állította az egyébként is tőkeszegény és versenyhátrányban lévő falusi kisboltokat, a kormány ezért úgy döntött, hogy további segítséget nyújt számukra annak érdekében, hogy a Magyarország legkisebb településein élők számára is biztosított legyen a mindennapos élelmiszerellátás. (A kormánybiztos állításával szemben az MNB kutatása egyértelműen megállapította, hogy nem a szankciók, hanem az elhibázott kormányzati intézkedések, így például az összességében óriási gazdasági károkat okozó árstop miatt lódult meg az infláció, de emiatt kerültek a kisboltok is megoldhatatlan helyzetbe, így a korábbi hibát most ismét közpénzből próbálják orvosolni! – szerk.)

A működési támogatásra minden üzlettulajdonos pályázhat, aki 2000 fő alatti településen működtet olyan kisboltot, ahol jellemzően napi fogyasztási cikkeket, alapvető élelmiszereket értékesítenek. Üzletenként 1 millió és 3 millió forint közötti az elnyerhető támogatás mértéke, amely egyszeri, egyösszegű, száz százalékban előfinanszírozott, vissza nem térítendő, önerőt nem igényel.

A pályázat keretében elszámolhatók a működéssel összefüggő költségek, például az üzletben foglalkoztatott munkabére, a munkáltatói közterhek, a bérleti díj és a rezsiköltségek is. A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerén keresztül lehet benyújtani január 12-én, csütörtökön 10 órától január 31-ig - áll a közleményben.