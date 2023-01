Az árstop eltörlése előtt még mindenki megtankolt, de januárban új korszak jött

Az üzemanyagok esetén bő egy évet megélt hatósági árról az év végén hosszabb összefoglaló cikket írtunk, amelyben megjegyeztük, hogy abban a formában, ahogy azt a kormány elképzelte, életképtelen volt a konstrukció. A hatósági árak révén ugyanis a piacinál olcsóbb üzemanyagot biztosítottak előbb minden jármű számára, majd lépésről-lépésre szűkítve a kört végül már csak a magánhasználatú személygépkocsiknak.

Muszáj volt lépéseket tenniük. Fotó: Depositphotos

Miután a kormány anyagilag nem vállalt szerepet, hanem ennek több tízmilliárdos költségeit a piaci szereplőkre tolta, kódolva volt az összeomlás. Már csak azért is, mert a hatósági kiskereskedelmi ár mellett még 2022 elején a nagykereskedelmi árat is 480 forintban rögzítették. Ez már csak azért is problémát okozott, mert emiatt a forgalom 30 százalékát kitevő üzemanyagimport jórészt eltűnt. Miután a Mol százhalombattai finomítóját karbantartások miatt többször leállították, végül a csökkentett kapacitás és az elolvadó tartalékok tarthatatlan állapothoz, áruhiányhoz vezettek, így december 6-án éjszaka végül eltörölték az ársapkát.

Kapcsolódó cikk Hiába ígérték, nem tartott ki az év végéig a 480-as benzin A háború miatt nagyon megdráguló olaj idején jól jártak a magyar autósok, de a hazai finomítói kapacitás nem bírta el a növekvő keresletet.

A megugró keresletre reagált a kormány

Ha visszatekintünk a havi adatokra, akkor a statisztikákból egyébként nagyon szépen kirajzolódik, hogy a piacon mikor mi történt. Az év elején meglóduló világpiaci áraknak köszönhetően a magyar üzemanyagárak hirtelen nagyon olcsók lettek, s ezért a nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépjárművek is nálunk tankoltak. Emiatt például márciusban a gázolaj forgalma a korábbi évekhez viszonyítva nagyjából 35 százalékkal ugrott meg. Nem véletlenül alakult ki ekkor ebből az üzemanyagtípusból hiány, és zárták ki a 7,5 tonnánál nehezebb és a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú járműveket a 480-as dízelt tankolók köréből.

Szinte biztos, hogy a forgalmi adatokat figyelembe véve döntöttek május végén a következő szigorításról. A hazai és a környező országok árai közötti olló akkor is jelentősen kinyílt, így az üzemanyagturizmus megugrása járulhatott hozzá a korábban soha nem látott havi forgalomhoz. Nem véletelen, hogy május 27-étől csak a magyar rendszámú járművek voltak jogosultak a 480-as üzemanyagokra. Más kérdés, hogy ezek az intézkedések sem vezettek olyan drasztikus forgalomcsökkenéshez, ami megoldhatta volna az import hiányát.

Az utolsó pillanatban még sokan teletankolták a kocsit

A forgalmi adatok arra is rávilágítottak, hogy a benzines autók között a magyar rendszámú magánhasználatban lévő járművek felülreprezentáltak voltak, így nem meglepő, hogy a 95-ös forgalma ősszel is viszonylag élénk volt. A már novemberben is tapasztalható üzemanyaghiányt látva szinte biztos volt, hogy eltörlik a hatósági árakat, így aki talált a kutakon üzemanyagot igyekezett ezt kihasználni és legalább a járműve tankjában minél nagyobb mennyiséget felhalmozni az olcsóbb benzinből. (Vélhetőleg sokaknak van az ismeretségi körében olyan, aki próbált ezen felül is tartalékolni leszívva a benzint a tankból, ami megint csak tovább növelte a keresletet - szerk.)

Miközben a benzinforgalom az év végén is élénk volt, a statisztikákat böngészve a gázolajnál már lassulást láthattunk, és az őszi hónapokban a forgalom elmaradt a korábbi évekétől. Ez feltételezhetően kisebb részt tudható be annak, hogy egyre kevesebben tankolhattak ársapkás dízelt, valószínűbb, hogy inkább a gyengülő gazdasági aktivitással, a negyedéves bázison visszaeső GDP-vel van összefüggésben. Ugyanakkor a decemberi számok jelzik, hogy az olcsó árak kivezetése előtt még a gázolajnál is lehetett egy utolsó nagy roham.

Ha éves összehasonlítást nézünk, akkor 2022 mindkét üzemanyagtípusnál rekordfogyasztást hozott, igaz a korábbi évekhez képest az első félévi 20 százalék körüli plusz a dízel esetén 10 százalék alatti lett. A 95-ösnél ugyanakkor nagyjából 10 százalékkal haladta meg a tavalyi literben számított forgalom a korábbi rekordnak számító 2019-es év számait.

Komoly változást várnak a szakértők

Az üzemanyagok kapcsán a szakértők rendre elmondják, hogy közgazdasági szempontból árrugalmatlan terméknek számít, ami azt jelenti, hogy a forgalom és az ár között gyenge a kapcsolat, tehát nagyon drága üzemanyagárak mellett is viszonylag jelentős marad a forgalom. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a mostani árak ne ösztönöznének tudatosabb járműhasználatra, vagy az olcsóbb árak mellett ne használnák többet az emberek a kocsijukat.

A drága üzemanyag az első tapasztalatok szerint már megtette a hatását. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó, az elmúlt napokban számos helyen nyilatkozva arról beszélt, hogy a 480 forintos ársapka kivezetése után jelentősen csökkent a kutak forgalma, és januárban a korábbi évekhez képest is kevesebbet fogyasztunk. Mint a szakértő kifejtette, az ünnepek előtti időszakban a szállítás és a magánforgalom költsége nem volt annyira központi kérdés, viszont az ünnepek után egyértelművé vált, hogy a forgalomra most már sokkal jelentősebb mértékben hat az üzemanyag ára. Szerinte a januári számokban már a korábbi évek fogyasztási adatai alatti szintet fogunk tapasztalni, hiszen az árak viszonylag magasak és ma már elsődlegesen ezek határozzák meg az üzemanyagigényt.

Elsőből utolsók, így lett nálunk a legdrágább az üzemanyag

Azt is hozzá kell tenni, hogy az ársapka eltörlése után hirtelen a régió legdrágább üzemanyagát kapták a nyakukba a magyar autósok. Ebben számos tényezőnek van szerepe, többek között a termékre rakódó extra terheknek. Így például annak, hogy Európában nálunk a legmagasabb az áfakulcs, de a szektort is érintő különadókat is részben a végfogyasztók fizetik meg. Ugyan a forint gyengülése miatt akár további jövedéki adóemelés is jöhet (miután az uniós szinten euróban megállapított értéket jelenleg nem érjük el), miközben ez a tétel a kiskereskedelmi ár közel ötödét teszi most is ki. Eközben az árban korábban literenként nagyjából 2 forintot kitevő készletezési díj mértéke is a duplájára nőtt január 1-jétől.

Kapcsolódó cikk Sokkal olcsóbb lehetne a benzin, ha kevésbé lenne mohó az állam Még a régióban legdrágább osztrák benzinnél és gázolajnál is jóval többe kerülnek a magyar kutaknál kapható üzemanyagok.

Az is közrejátszhatott abban, hogy a régióban nálunk a legdrágább a benzin, hogy a november végi pánikban lemerülő készleteket valószínűleg az ismét beindított importból próbálták visszatölteni. Értelemszerűen a régió legdrágább ára ösztönzőleg hatott, így ma már sehol sincsenek ellátási problémák. Ami ugyanakkor bosszantó, hogy ennek ellenére sem közeledtek a hazai kutak árai a környező országok szintjéhez. Éppen ezért a határ menti településeken most mindenki külföldre jár üzemanyagért, és nem csak a magánszemélyek, de a hírekben szerepelt olyan határmenti település, amely az önkormányzat járműveit is Romániában tankolja.

Az év végén lapunk is megszólaltatta Grád Ottót, a szakember bizonytalan olajpiacot prognosztizált, a járvány miatti kínai kereslet ugyan visszaeshet, ám az OPEC tartós áresésben nem érdekelt. Így a MÁSZ főtitkára úgy vélte, hogy az első félévben a Brent ára 70 és 90 dollár közti sávban mozoghat. Amennyiben ez így maradna, akkor két másik fontos tényező még hathat az üzemanyagok árára, egyrészt a forint árfolyama, amely ugyan most stabil, ám több elemző is jövőbeli drágulással számol. A másik a finomítói marzs növekedése, amely miatt drágulhatnak a végtermékek. Erre pedig azért lehet esély, mert a február 5-én életbe lépő újabb szankciók keretében kitiltják az Európai Unióból a feldolgozott olajipari termékeket, így az üzemanyagokat is.

Kapcsolódó cikk Jön a szankció, amivel tényleg lábon lőheti magát Európa? Akár komoly problémákat is okozhat a február 5-én életbe lépő következő szankciós csomag, amely megtiltja a feldolgozott orosz olajtermékek behozatalát az Európai Unióba.

Gázolajból Európa korábban nem volt önellátó és a felhasznált mennyiség tizede Oroszországból érkezett, így a lépés, ha nem is okoz piaci zavarokat, a feldolgozók számára lehetőséget nyújthat az árrés növelésére. Ez pedig értelemszerűen a magyar piacon is éreztetné a hatását. Érdemes megjegyezni, hogy a globális folyamatok lesznek ugyan a meghatározóak, ám abban az esetben, ha a töltőállomások komoly visszaeséssel szembesülnek, beindulhat bizonyos fokú árverseny. Ennek révén a hazai és a régiós árak közeledhetnének egymáshoz.