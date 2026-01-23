2p

Makró megtakarítás

Az átlagfizetés kevesebb, mint feléből él egy átlagos fiatal felnőtt

mfor.hu

A fiatal felnőttek többségének ugyan van megtakarítása, de jellemzően csak rövidtávra elegendő mértékben. Egyre kevesebben vannak olyanok is a 19-29 éves korosztályban, akik legalább hat hónapra elég megtakarítással rendelkeznek. 

Havi 252 ezer forint a fiatalok átlagos nettó jövedelme, és 55 százalékuk rendelkezik valamilyen megtakarítással a K&H ifjúsági indexe szerint.

A megtakarítók körében ugyanakkor nagy a szórás: 40 százalékuk legfeljebb egy hónapra, 26 százalékuk pedig maximum három hónapra elegendő pufferrel rendelkezik, míg 34 százalékuk legalább 6 hónapig meg tudna élni a felhalmozott összegből, ha nem lenne semmilyen bevétele. Közülük 13-13 százalék említett legalább fél évet, illetve legfeljebb 1 évet.

A keleti országrészben élő fiataloknak csak a 21 százaléka mondta azt, hogy tartaléka legalább 6 hónapra lenne elég jövedelem hiányában. A felmérés tavaly október-novemberben készült a 19-29 évesek körében.

A hosszútávú adatokból kiderül, hogy 2012 óta a legalább 6 hónapra elegendő tartalékkal rendelkező fiatalok aránya átlagosan 34 százalékos volt, ami megegyezik a mostani eredménnyel. A harmadik negyedévében 42 százalékos volt az arányuk, a rekordszintet pedig 2016 vége jelentette, akkor a fiatalok majdnem fele számolt be erről. 

A fiatalok több mint fele már félre tud tenni valamennyit, de a tartalék sok esetben inkább rövid távú „puffer”, mint valódi biztonsági háló. Ez pedig felértékeli a tudatos pénzügyi tervezést – különösen olyan élethelyzetben, amikor a munkahelyváltás, a lakhatási kiadások vagy a képzések költségei a 19–29 éveseknél amúgy is gyakran gyorsan változnak.

Stabil a munkaerőpiac, de ebben sajnos a demográfia is szerepet játszik

Nem lanyhul a munkaerőpiac, de ebben sajnos a demográfia is szerepet játszik

2025 decemberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 624 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Kijött, mennyi az átlagfizetés Magyarországon: Ön is keres ennyit?

Kijött, mennyi az átlagfizetés Magyarországon: Ön is keres ennyit?

2025 novemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 756 400, a nettó átlagkereset 525 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,9, a nettő átlagkereset 10,2, a reálkereset pedig 6,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit - közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Négy éve nem volt ennyire olcsó a dollár

Négy éve nem volt ennyire olcsó a dollár

Közel négyéves csúcsot döntött a dollár-forint árfolyam péntek reggel: jelenleg 325 forintnál is kevesebbet ér egy dollár a devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan gyengült, a svájci frankhoz viszonyítva pedig szintén erősödött a magyar fizetőeszköz.

GKI: Mit jelent egy leminősítés és mit tehetünk ellene?

Visszaüthet az osztogatás, bóvli kategóriába kerülhet Magyarország

Magyarországot az Európai Unió legkockázatosabb országai között tartják számon a hitelminősítők. A magyar államadósság jelenleg a befektetésre ajánlott kategória alsó határán található. A három nagy hitelminősítő közül az egyiknél (S&P) már csupán egy lépés választ el minket a „bóvli” (befektetésre nem ajánlott) besorolástól.

Szórta a pénzt a kormány, a harmadával lett nagyobb a tervezettnél a hiány

Szórta a pénzt a kormány, a harmadával lett nagyobb a tervezettnél a hiány

Az államháztartás központi alrendszere tavaly 5738,7 milliárd forintos hiánnyal zárt, 4123 milliárd volt az eredeti terv.

„Gyere haza fiatal” – de ha nem jön, ki fog dolgozni a nagy magyarországi akkugyárakban?

„Gyere haza, fiatal” – de ha nem jön, ki fog dolgozni a nagy magyarországi akkugyárakban?

Beszűkülő lehetőségek, növekvő álláskeresési idő, lassan javuló foglalkoztatási kedv – néhány fontos hívószó a Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetéséből, amelyen a meghívott szakértők a 2026-os munkaerőpiaci várakozásokat vették nagyító alá. Szó volt a harmadik országbeli munkavállalók behozataláról, a külföldön élő magyarok esetleges hazatéréséről és arról is, hogy mekkora terhet jelent a vállalatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum megemelése.

Ukrán hitel: az EP megszavazta a „megerősített együttműködést”

Szerdán a Parlament zöld utat adott a Tanács döntésének a megerősített együttműködési eljárás alkalmazásáról, hogy az EU 90 milliárd eurós támogatási hitelt nyújtson Ukrajnának.

Érkezik a támogatás az éttermeknek

5+1 elemből álló akcióterv indul a vendéglátóipar támogatására, amelynek célja a szektor versenyképességének javítása és a fekete foglalkoztatás visszaszorítása,

Soha ennyi utas nem járt még a budapesti reptéren

Soha ennyi utas nem járt még a budapesti reptéren

Megkezdődött a légikikötő nagyívű fejlesztése.

Meddig drágul még a dízel?

Meddig drágul még a dízel?

A benzin nem lesz drágább.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
