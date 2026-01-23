Az átlagfizetés kevesebb, mint feléből él egy átlagos fiatal felnőtt

Havi 252 ezer forint a fiatalok átlagos nettó jövedelme, és 55 százalékuk rendelkezik valamilyen megtakarítással a K&H ifjúsági indexe szerint.

A megtakarítók körében ugyanakkor nagy a szórás: 40 százalékuk legfeljebb egy hónapra, 26 százalékuk pedig maximum három hónapra elegendő pufferrel rendelkezik, míg 34 százalékuk legalább 6 hónapig meg tudna élni a felhalmozott összegből, ha nem lenne semmilyen bevétele. Közülük 13-13 százalék említett legalább fél évet, illetve legfeljebb 1 évet.

A keleti országrészben élő fiataloknak csak a 21 százaléka mondta azt, hogy tartaléka legalább 6 hónapra lenne elég jövedelem hiányában. A felmérés tavaly október-novemberben készült a 19-29 évesek körében.

A hosszútávú adatokból kiderül, hogy 2012 óta a legalább 6 hónapra elegendő tartalékkal rendelkező fiatalok aránya átlagosan 34 százalékos volt, ami megegyezik a mostani eredménnyel. A harmadik negyedévében 42 százalékos volt az arányuk, a rekordszintet pedig 2016 vége jelentette, akkor a fiatalok majdnem fele számolt be erről.

A fiatalok több mint fele már félre tud tenni valamennyit, de a tartalék sok esetben inkább rövid távú „puffer”, mint valódi biztonsági háló. Ez pedig felértékeli a tudatos pénzügyi tervezést – különösen olyan élethelyzetben, amikor a munkahelyváltás, a lakhatási kiadások vagy a képzések költségei a 19–29 éveseknél amúgy is gyakran gyorsan változnak.