Az autósok egyik fele mosolyogva mehet tankolni csütörtöktől

A gázolaj árából lehet tehát fejben levonni további öt forintot, ha valaki csütörtöktől menne tankolni. Ez azt is jelentheti, hogy hosszú idő után ismét olcsóbban lehet majd gázolajat tankolni, mint 95-ös benzint.

A Holtankoljak.hu információi szerint csütörtöktől (május 8-ától) öt forinttal csökken a gázolaj nagyereskedelmi ára, így hasonló mértékben csökkenhetnek az árak a benzinkutakon is.

