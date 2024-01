Az autósoknak is fájhat Nagy Márton nyilatkozata

Idén az adóemelés mellett a nyersanyagok drágulása is felfelé húzták az üzemanyagok árát, így január végére a benzin literenként ismét közel 600 forint lett, míg a gázolaj 625-ig kúszott fel. Ráadásul az előjelek azt mutatják, hogy a drágulás a jövő héten folytatódhat, több tényező is ebbe az irányba mutat.

Ha a sorozatunkban megszokott nemzetközi körképre vetünk egy pillantást, akkor azt láthatjuk, hogy az uniós összevetésben a magyar benzinár a középmezőny alján foglal helyet. Az év első heteiben jól látható elmozdulás volt, azóta viszont nem történt érdemi változás. Figyelembe véve a megemelt jövedéki adót, ez is azt mutatja, hogy a nemzetközi piaci folyamatok is a drágulás irányába mutattak, így nem csak a hazai kutaknál emelkedtek az árak.

A régiós összehasonlításban továbbra is az egyik legdrágább benzint tankolhatják a magyar autósok, aminek a hátterében a magas áfa mellett a szakértők szerint akár az is szerepet játszhat, hogy a bizonytalan gazdasági környezet miatt a töltőállomások üzemeltetői igyekeznek minél nagyobb árrést alkalmazni.

Ha az uniós gázolaj árakat vetjük össze, akkor azt láthatjuk, hogy még a benzines rangsornál is előrébb áll Magyarország, vagyis ez az üzemanyagtípus relatíve még drágább. Miután a logisztikában a flották döntően továbbra is ilyen hajtással működnek, így (több más tényező mellett) ez is hozzájárul ahhoz, hogy a hazai infláció magasabb, mint az uniós átlag.

Ha a régiós árakat hasonlítjuk össze, akkor az látszik, hogy csak Ausztriában drágább euróban mérve a gázolaj. Ugyan az év elején életbe lépett adóemelés után sem előztük meg az osztrák árakat, ám a jövedelmi különbségek mellett ez sok vigaszt aligha nyújt nekünk, magyaroknak.

További áremelkedés jöhet

Bevezetőnkben említettük, hogy Nagy Márton a napokban egy bejelentésével megmozgatta a forint árfolyamát is, többek között ez is közrejátszott abban, hogy az üzemanyagárak szempontjából fontos dollár-forint keresztárfolyam az előző héthez képest 10 egységgel változott, és a 345 körüli szintről 356-ig ugrott fel. Ez a forintgyengülés pedig vissza fog köszönni a benzinkutakon is.

A gyenge forint fájdalmasan érinti a magyar autósokat. Fotó: Depostiphotos

Tetézi mindezt, hogy közben a nyersolaj és a finomított termékek tőzsdei ára is emelkedett. A múlt héten még jellemzően 80 dollár alatt jegyzett Brent olaj a pénteki kisebb gyengülés ellenére is 82 dollár felett van, ez a drágulás az álmoskönyv szerint nem sok jóval kecsegteti az autósokat.

Az olaj tőzsdei jegyzése többek között azért indult felfelé, mert a héten napvilágot látott adatok és intézkedések a gazdasági aktivitást és növekedést erősítik. Csütörtökön az Egyesült Államokban a vártnál jóval erősebb 4. negyedéves GDP adatot publikáltak, emiatt pedig a szakértők növekvő keresletet feltételeznek. Hasonló hatást prognosztizálnak azoktól a kínai gazdaságélénkítési intézkedésektől is, amelyeket Peking a héten jelentett be. A héten mind az európai piacon irányadó Brent, mind az amerikai WTI 5 százalék körüli drágulást mutat, ezzel a gázai harcok kitörése óta az egyik legnagyobb heti erősödését produkálják az olajtermékek.

Ami a kínálati oldalt illeti, hetek óta a húszi támadások állnak az elemzők fókuszában, ami miatt a Vörös-tengeren történő átkelés sokkal kockázatosabbá vált, és számos tengeri szállítási vállalat fel is adta ezt az útvonalat. Afrikát megkerülni viszont komoly időveszteség és pluszköltség. Úgy tűnik, hogy akár enyhülés is jöhet ezen a fronton, Kína nyomást gyakorol Iránra, hogy fékezze meg a hozzájuk lojális húszi lázadókat, akik az izraeli gázai támadások megtorlásaként indítottak támadásokat a Vörös-tengeren. Hogy ez mennyire lesz sikeres, azt nem lehet tudni, mindenesetre látszik, hogy Egyesült Államok és az Egyesült Királyság erőinek korábbi beavatkozásai nem akadályozták meg az újabb támadásokat, így a befektetők a folyamatos zavarokkal számolnak.

Az olajpiaci folyamatok kapcsán a szakértők kiemelik, hogy az emelkedés irányába mutat az is, hogy az Egyesült Államokban a friss adatok alapján a vártnál nagyobb volt a készletcsökkenés. Rövid távon nem volt piaci hatása, ám a későbbiekben lehet annak is, hogy az ukrán hadsereg taktikát változtatott, és aktívan kezdték támadni Oroszországon belül is a kőolaj- és földgázlétesítményeket, raktárakat. Ez az ukránok szempontjából egy logikus lépés, hiszen az orosz állam legfontosabb bevételi forrását apaszthatják ilyen módon, miközben a logisztikai problémákat is okozhatnak az orosz hadseregnek. Amennyiben azonban a támadások "túl sikeresek" lesznek, úgy a nemzetközi piacról esetleg kieső mennyiségek miatt ezek drágulást okozhatnak a tőzsdei árakban.

Az elmúlt napok folyamatai alapján a magyar kutaknál a jövő héten is folytatódhat a drágulás, ha nem jön éles fordulat, akkor a benzin a hét végére elérheti a lélektani 600 forintos szintet és a gázolaj esetén is hasonló drágulás feltételezhető.